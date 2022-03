Dopo la sosta con le Nazionali, il campionato di Serie A riprenderà il calendario e lo sprint finale con le sue ultime otto partite. La 31esima giornata, infatti, inizierà sabato 2 aprile con il match Spezia-Venezia delle 15.00 e si concluderà lunedì 4 aprile con Milan-Bologna alle 20.45. Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti sarà impegnato nell’ostica sfida di Bergamo contro l’Atalanta, domenica alle ore 15.00.

Durante questa sosta, dove tra l’altro la nostra Nazionale per la seconda volta consecutiva non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali perdendo la sfida playoff contro la Macedonia del Nord per 0-1, si è parlato anche di calciomercato ed in particolare della probabile partenza in estate di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è l’uomo che sta conducendo la squadra partenopea al successo, grazie a ben due doppiette di fila nelle ultime due giornate di campionato, rispettivamente contro Hellas Verona e Udinese. Il numero 9 azzurro ha collezionato, fino ad oggi, 11 reti e ha fatto segnare il suo record personale: infatti, è diventato il primo calciatore nigeriano nella storia del campionato italiano di massima serie andato in doppia cifra per due stagioni consecutive.

Le voci di calciomercato circolano parecchio e, alcune, sono insistenti. L’uomo “mascherato”, infatti, piace tantissimo in Premier League ed è corteggiato da diversi club che lo vorrebbero portare in Gran Bretagna nella prossima sessione estiva di mercato. In vetta alla lista per accaparrarsi Osimhen ci sarebbe il Manchester United, che potrebbe presentare al club di De Laurentiis un’offerta non inferiore ai 100 milioni di euro. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione di oggi, venerdì 25 marzo, del quotidiano ‘Tuttosport’, in caso di addio dell’attaccante del Napoli, circola già a Castel Volturno il nome del suo sostituto, Gianluca Scamacca, centravanti 23enne in forza al Sassuolo e che quest’anno ha collezionato già 13 gol. Un profilo sicuramente interessante che potrebbe fare molto bene nella calda piazza partenopea.

