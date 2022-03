NCIS 19 e NCIS: Hawaii vanno in scena di nuovo in coppia questa sera con una morte sconvolgente, almeno in uno dei due episodi. Le anticipazioni rivelano che anche oggi il pubblico di Rai2 rimarrà con il fiato in sospeso per ben due ore a partire dalle 21.30 quando proprio NCIS 19 aprirà le danze dando il via alla serata.

In particolare, l’appuntamento è con il sesto episodio di NCIS 19 dal titolo Insoliti Sospetti in cui uno stimatissimo coach della Marina, Henry Davis, viene ucciso con una pistola che sarebbe dovuta essere a salve. Il mistero regna sovrano su quanto è accaduto mentre i suoi colleghi rimangono sconvolti dalla sua morte prematura. Come se non bastasse, Davis ha allenato alcuni tra i migliori atleti del paese.

Il caso si fa sempre più intricato quando in uno scomparto nascosto della sua scrivania vengono ritrovati degli steroidi, forse proprio dietro questo ritrovamento si nasconde il movente dell’omicidio? Il dubbio potrebbe rovinare la sua reputazione dopo la morte, i suoi colleghi lo permetteranno? A seguire andrà in scena un altro episodio di NCIS: Hawaii, il sesto, dal titolo La Turista in cui Tennant e i suoi si troveranno ad indagare su una star dei social media che scompare durante la sua luna di miele.

La squadra scopre che la ragazza in realtà non è chi dice di essere e chi l’ha rapita non lo ha fatto per il riscatto. Le cose si complicano quando proprio il rapinatore viene trovato cadavere e forse si capisce che è la donna a non volersi fare trovare. A quel punto anche Whistler della DIA insiste tanto affinché la squadra faccia un passo indietro, ma perché?

Il resto lo scopriremo solo seguendo gli episodi in onda questa sera e anche la prossima settimana visto che NCIS 19 e NCIS: Hawaii andranno in onda per tutto il prossimo mese.