Manifest 4 ci sarà oppure no? Ormai possiamo rispondere con certezza che la quarta stagione non solo è in programma ma sta già prendendo forma visto che il cast è sul set. I nuovi episodi che comporranno la prossima stagione dovrebbero essere 20, mai come in questo momento si deve usare il condizionale, e saranno nelle mani di Netflix, la piattaforma che ha voluto salvare la serie quando sembrava tutto perduto.

Chi ha seguito le ultime peripezie dei passeggeri del volo 828 della Montego Air sa bene che la NBC ha detto no ad una quarta stagione mandando in crisi i fan che sarebbero rimasti senza un vero finale e una serie di risposte. Per fortuna Netflix ha deciso di salvare Manifest regalando al suo pubblico una quarta stagione e portando le prime tre, con notevole successo, sulla sua piattaforma.

Attualmente le riprese stanno impegnando cast e crew ma proprio oggi, 25 marzo, il finale della terza stagione andrà in onda su Canale5 per la prima volta in chiaro. L’appuntamento è fissato poco dopo la mezzanotte quando ad andare in scena sarà l’episodio dal titolo Mayday, II parte, in cui Cal, dopo aver toccato la deriva, scompare. Ben cerca in tutti i modi di riportare la deriva nell’oceano, perché sa che è l’unico modo di fermare di far tornare indietro Cal.

Cosa succederà a quel punto? Le anticipazioni del finale di Manifest 3 rivelano che Eagan e Randall vanno a casa di Robert Vance per accedere ai dati del suo computer convinti che non ci sia nessuno, invece trovano il figlio Warren e lo prendono in ostaggio. Dopo aver salvato il ragazzo, Jared scopre che Vance è coinvolto nell’omicidio del Maggiore Kathryn Fitz e che Michaela gli aveva nascosto la verità. Cos’altro succederà in questo finale?