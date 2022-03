Non potevano certo mancare alcuni post sui social, coi quali oggi 25 marzo si parla incautamente di ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2022 in programma a fine anno in Qatar. Una doccia gelata, quella arrivata al minuto 93 del match di ieri sera al Barbera di Palermo, quando la Macedonia ha pescato il jolly che ci ha estromesso dagli spareggi. In tanti potevano essere pronti al più ad una sconfitta contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo martedì prossimo, mentre si fa un’enorme fatica ad accettare il verdetto maturato dopo il mancato di Donnarumma su quel tiro beffardo.

Archiviamo le teorie sul ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2022 in Qatar

Si è già detto tanto sulla sconfitta degli azzurri, come abbiamo osservato anche sul nostro magazine con un primo pezzo a tema, ma questo non giustifica in alcun modo che ci sia una porzione di connazionali pronti a credere al presunto ripescaggio dell’Italia al Mondiale 2022 in Qatar. Tutto nasce da post che stanno apparendo soprattutto su Facebook, avanzando ipotesi a volte ironiche, altre meno. Tra questioni di politica sportiva ed altre legate a presunti conflitti internazionali, infatti, qualcuno crede davvero che ci sia ancora uno spiraglio per i ragazzi di Mancini.

In realtà, c’è poco da dire sul presunto ripescaggio dell’Italia. Come riportato da alcuni siti, infatti, quanto venuto a galla in mattinata non ha alcun fondamento. Si tratta di provocazioni il più delle volte, non essendoci la minima possibilità di rientrare nel discorso dei Mondiali 2022 in Qatar. La frittata è fatta e a questo punto non possiamo fare altro che guardare avanti. Auspicando che Mancini non faccia passi indietro e che si intervenga in altre aree, magari con apposite riforme, per mettere in condizione i giovani italiani di emergere con maggiore facilità rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni.

A prescindere da tutto, mettiamoci alle spalle le voci che questo venerdì parlano di possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2022 in programma a dicembre in Qatar.

