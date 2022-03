Un gioiello dello scrigno di Ennio Morricone torna a splendere in vinile per la gioia degli ascoltatori del Maestro: AMS Records, Cinevox Record e BTF Vinyl Magic pubblicano la colonna sonora de L’ultimo treno della notte per la prima volta su LP, con un packaging seducente e un artwork firmato da Eric Adrian Lee.

Thriller del 1975 diretto da Aldo Lado, la pellicola è tra le più violente mai prodotte in Italia negli anni Settanta e nell’ambito del filone dei “rape and revenge movies”: interpretato da Flavio Bucci, Enrico Maria Salerno e Franco Fabrizi, L’ultimo treno della notte rappresentò la terza delle sedici pellicole a cui lavorò Morricone nel solo 1975.

L’Ultimo Treno della Notte: il vinile giallo della colonna sonora firmata da Ennio Morricone nel 1975

All’epoca dell’uscita del film venne pubblicato soltanto un 45 giri con il brano Coincidenze, contenuto nella colonna sonora, e una versione ‘medley’ de L’ultimo treno della notte, mentre il brano A Flower’s All You Need – interpretato da Demis Roussos degli Aphrodite’s Child – fu pubblicato solo su un rarissimo formato in 7 pollici per il mercato giapponese.

L’album, in formato gatefold apribile, è stampato su vinile a 180 gr, perfetto per gli audiofili, e presenta ricche note di copertina a cura di Fabio Capuzzo. L’escusiva edizione della colonna sonora pubblicata in queste settimane, propone le numerose versioni del tema principale del film, carico di tensione, he presenta echi del leggendario tema strumentale della morriconiana Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri.