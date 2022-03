Dopo la spettacolare doppietta della Ferrari, con il vincitore Charles Leclerc seguito dallo spagnolo Carlos Sainz (903 giorni dopo l’ultima volta), conquistata al primo Gran Premio della stagione 2022 di Formula 1 in Bahrain, il Circus è pronto per la seconda tappa stagionale, in programma domenica 27 marzo in Arabia Saudita. Il Jeddah Corniche Circuit (inaugurato nel 2021) è stato progettato dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke ed è un tracciato urbano (lungo 6174 metri) non permanente che si trova nella località di Gedda. Durante la gara si percorreranno 50 giri per un totale di 308 chilometri. Il tempo record appartiene a Lewis Hamilton (su Mercedes AMG) stabilito lo scorso anno scorso in 1’30″734. A questo punto andiamo a vedere insieme quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming l’attesissima gara.

Dopo la prima del Bahrain, anche questa seconda tappa, il Gran Premio dell’Arabia Saudita, si disputerà in notturna, quindi ci saranno orari pomeridiani e serali in Italia. Si inizierà quest’oggi, venerdì 25 marzo, con le Prove Libere 1 alle ore 15.00, successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 18.00. Domani spazio alle Prove Libere 3 in programma alle ore 15.00 e poi alle Qualifiche alle ore 18.00. La gara, invece, si terrà domenica 27 marzo alle ore 19.00 (ora italiana).

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207) e Sky Sport Uno. La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW TV, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, e dell’insider Roberto Chinchero. Per quanto riguarda TV8, il canale del digitale terrestre trasmetterà la differita in chiaro sia delle Qualifiche (alle ore 21.00) che della gara (alle ore 21.30). Buon divertimento a tutti gli appassionati di motori e della Formula 1.

