Non c’è pace per il sito Ryanair in queste ore. Dopo il disservizio riscontrato nella giornata di ieri, oggi 25 marzo tocca fare i conti con un nuovo down accedendo alla pagina principale. Una situazione che appare differente rispetto a quella trattata mesi fa sul nostro magazine, quando ci siamo soffermati su anomalie in quel frangente circoscritte agli utenti costretti a navigare sotto rete Vodafone. Insomma, ci sono tanti nodi da sciogliere in queste ore e dettagli che non tornano per il pubblico che ha bisogno di accedere alla propria area utente.

Cosa sappiamo sui problemi e sul nuovo down del sito Ryanair il 25 marzo

Nello specifico, anche oggi provando a recarsi nella Home Page del sito Ryanair, ci si accorge che al pubblico venga presentato un messaggio molto chiaro. L’azienda parla di manutenzione, esattamente come avvenuto ieri su Twitter. Due i fattori che stanno creando dubbi per il pubblico sui social. Il primo consiste nel fatto che, solitamente, interventi di manutenzione di grossi brand siano programmati. Fosse così, per quale ragione nessuno è stato avvertito prima di disattivare temporaneamente il servizio? Magari indicando orario di inizio e fine lavori.

Il secondo elemento di analisi sul sito Ryanair che non funziona si riferisce sempre al discorso della manutenzione. Possibile che ci possano essere due casi del genere nel giro di poche ore? Solitamente interventi del genere avvengono a distanza di mesi o di settimane, ma soprattutto in fasce orarie tendenzialmente a basso traffico. Tutte condizioni che tra ieri ed oggi non si sono verificate, quando il pubblico ha cominciato a segnalare il down in questione.

Avete sentito l’assistenza in queste ore? Qualora abbiate feedback più precisi sul down che ha colpito il sito Ryanair, non abbiate remore a commentare il nostro articolo di oggi per il pubblico italiano.