Chi chiama dal numero 3509582567 in questi giorni sulle SIM mobili di tanti italiani? Purtroppo non sono rari in queste ore i tentativi di approccio da parte di un sedicente operatore Amazon che millanta guadagni spropositati con un piccolo impiego di risorse. Nulla a che fare però con il colosso dell’e-commerce che risulta essere una vittima del raggiro esattamente come i destinatari di turno della chiamate.

La tipologia di chiamata

Anche presso la nostra redazione è giunta nella giornata di ieri 24 marzo proprio una telefonata di quelle qui esaminata. Meglio dire subito che, nonostante le false presentazioni, chi chiama dal numero 3509582567 non è Amazon. Piuttosto una voce registrata millanta di fare le veci di un call center Amazon appunto con l’obiettivo di far conoscere a potenziali investitori quanto convenga procedere con l’acquisto di azioni del noto brand, naturalmente per l’esponenziale crescita delle ultime ore.

La vera Amazon non c’entra nulla ma pure qualcuno potrebbe cadere in trappola. Con il miraggio di un guadagno facile, si potrebbe restare alquanto affascinati dalla proposta di investimento. Dopo la voce registrata, in effetti, andando avanti nell’ascolto della chiamata, sarà possibile ottenere invece ulteriori informazioni da un operatore in carne ed ossa, non a caso estremamente eloquente. Qui si annida il vero raggiro al quale non bisognerebbe dare alcun peso.

In guardia

Dopo aver specificato chi chiama dal numero 3509582567, chiunque riceva un tentativo di contatto di questo tipo dovrebbe davvero stare in guardia. C’è anche da considerare che il numero del mittente potrebbe anche cambiare di qui a pochi giorni o solo qualche ora. In ogni caso, anche con recapito diverso, sarà facile smascherare la truffa e starne alla larga, semplicemente agganciando il telefono e non dando alcun seguito alla proposta millantata da finti operatori al soldo di Jeff Bezos.

