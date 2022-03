Sono stati cancellati i concerti dei Massive Attack in Italia. I biglietti già acquistati per gli show del 2022 verranno integralmente rimborsati.

La cancellazione degli spettacoli italiani è dovuta all’intera cancellazione del tour europeo dei Massive Attack. I concerti non verranno recuperati, stando a quanto è noto alla data odierna. I possessori dei biglietti per le tappe europee ed italiane, quindi, potranno chiedere il rimborso integrale dei ticket acquistati, presentando apposita richiesta, entro i termini stabiliti.

I concerti dei Massive Attack in Italia nel 2022

I Massive Attack avrebbero dovuto esibirsi in Italia nel 2022, per tre concerti attesi rispettivamente nelle città di Milano, Roma e Ferrara. Gli show erano previsti per il mese di luglio 2022. Oggi è stato comunicato che non si terranno e i fan in possesso dei titoli d’ingresso acquistati in precedenza potranno chiedere il rimborso integrale della cifra spesa.

La motivazione della cancellazione è dovuta alla malattia di uno dei componenti del gruppo. A comunicarlo, la stessa band.

Le parole dei Massive Attack: “Nel corso degli ultimi mesi, un componente dei Massive Attack sta lottando contro una grave malattia. Fortunatamente, possiamo confermarvi che ora il suo stato di salute sta migliorando. Il processo di guarigione sta procedendo in maniera positiva ma continua ad essere una sfida ogni giorno e pertanto, in questo momento i Massive Attack non sono nella condizione di portare a termine gli show previsti per maggio, giugno e luglio 2022. La band si scusa profondamente per ogni inconveniente o scontento che questa situazione può aver causato”.

Come chiedere il rimborso dei biglietti

Le richieste di rimborso per gli show di Milano, Roma e Ferrara previsti a luglio 2022 potranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto entro il 22 aprile 2022.

Occorrerà seguire le modalità riportate sui rispettivi siti internet. Per gli acquisti presso punto vendita fisico, bisognerà recarsi presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.