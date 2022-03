Il Realme C31 è stato appena reso ufficiale: il device ha un prezzo asiatico di circa 100 euro e speriamo proprio di vederlo arrivare dalle nostre parti (anche se ad una cifra probabilmente più alta). Il terminale include uno schermo da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e lettore di impronte digitali laterale (tutte caratteristiche tipiche di un entry-level come questo che vi stiamo descrivendo).

Il Realme C31 è spinto dal processore Unisoc T612, con 3/4GB di RAM e 32/64GB di storage interno UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Gli slot totali sono tre, di cui 2x SIM e 1 microSD. Il telefono presenta una batteria da 5000mAh, il jack per le cuffie da 3.5mm ed uno spessore di appena 8,4mm. La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 13MP (sensore Sony, apertura f/2.2), un B&W da 2MP (apertura f/2.8) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4), nel complesso bilanciato per questo genere di smartphone. La fotocamera frontale vanta un sensore singolo da 5MP. Il sistema operativo di riferimento è il realme UI R Edition basato su Android 11.

ARTICOLI CORRELATI

Il Realme C31 viene reso disponibile sul mercato asiatico ai prezzi di 97 e 110 euro al cambio attuale, rispettivamente per i modelli con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna e 4GB di RAM con 64GB di storage. Come potete vedere, il device in questione offre parecchie garanzie, specie per chi non avanza chissà quali pretese ed è disposto a rinunciare a qualche fronzolo per avere il massimo della sostanza al minimo prezzo (tenendo sempre presente la dimensione cui il terminale appartiene). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com