Possiamo dire che questa mattina Maria de Filippi potrà piangere con un occhio solo. La sanguinaria ha aperto il report sugli ascolti di ieri per capire la partenza di Ultima Fermata ma a quel punto avrà capito che è Uomini e Donne ad aver segnato ascolti top. Non solo il dating show di Canale5 gode di ottima salute e, nonostante tutto tiene alta la bandiera degli ascolti, ma ieri ha segnato un nuovo record.

Uomini e donne nel pomeriggio di ieri ha registrato il suo record storico, portando a casa uno dei risultati più alti della storia, doppiando addirittura il competitor diretto di Rai1. In particolare, Uomini e donne ha registrato il 26,7% di share mentre Oggi è un Altro Giorno si è fermato al 13,6%. A quanto pare l’effetto novità che Serena Bortone aveva portato nel pomeriggio di Rai1 si è ormai esaurito e dopo due anni di buoni risultati sembra proprio che sia arrivato il momento di andare oltre e cambiare di nuovo qualcosa.

Il pomeriggio di Rai1 è letteralmente crollato in queste ultime settimane e le cose sono destinate a peggiorare visto che tra qualche settimana Il Paradiso delle Signore dovrebbe fermarsi per cedere il posto ad una serie spagnola. Nelle scorse settimane si è fissata per il 29 aprile la data di inizio della pausa per la soap italiana che tornerà poi a settembre, senza il traino di Vittorio e i suoi le cose peggioreranno?

Alla luce degli ultimi risultati la Rai potrebbe un po’ rivedere le sue intenzioni magari rimandando la pausa de Il Paradiso delle Signore o optando per qualcosa di diverso da una serie spagnola. In particolare, da fine aprile il pomeriggio sarà impegnato da “Seis Hermanas”, in italiano “Sei sorelle”, la soap spagnola a cui ha preso parte anche Alex Gadea, l’amato Tristan de Il Segreto.