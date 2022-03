Ci sarebbe una grossa novità che bolle in pentola per gli smartphone Samsung Pieghevoli. Dopo la serie Fold con apertura a libro e quella Flip a conchiglia, ci sarebbe una terza opzione alla quale stanno lavorando i progettisti del noto produttore. La nuova soluzione non sarebbe neanche così lontana e pronta per la commercializzazione entro la fine dell’anno. Sull’importante questione sono giunte delle preziose indiscrezioni da parte del noto informatore Ice Universe, decisamente da non passare sotto silenzio.

Che tipo di nuovo pieghevole in cantiere?

Il nuovo smartphone Samsung pieghevole in arrivo sarebbe di certo il più avveniristico di tutti. Proprio secondo Ice Universe, si punterà ad un dispositivo con display allungabile. Uno schermo estensibile all’occorrenza, con apposito tasto, sarebbe utile per visionare un contenuto come un film con la migliore esperienza possibile. Di concept in questa direzione ce ne sono moltissimi, anche di brand concorrenti come in particolare Oppo. Non c’è dubbio dunque che una strada del genere possa essere praticata, anche per stimolare innovazione e vendite per lo specifico mondo dei foldable.

Quando potrebbe arrivare?

Uno smartphone Samsung pieghevole con un display allungabile dovrebbe arrivare nella seconda parte del 2022. Lo afferma l’informatore Ice Universe appunto che parla anche del nome in codice del dispositivo già trapelato, ossia Diamond. Di certo il device a cui sta pensando il noto marchio non sarà alla portata di tutte le tasche. Possiamo ipotizzare addirittura un prezzo superiore agli attuali Galaxy Fold, considerando che sarebbe messa in campo la prima serie in assoluto della specifica tecnologia. Nel prosieguo dell’anno non mancherà la condivisione delle specifiche tecniche del dispositivo, di cui per ora non sappiamo nulla. Ad ogni modo, dovremo comunque trovarci al cospetto di un top di gamma anche per quanto riguarda i dettagli hardware.

