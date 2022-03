Terence Hill non voleva lasciare Don Matteo? Da giovedì 31 marzo assisteremo all’inizio del suo addio alla longeva fiction Rai, per poi accogliere la new entry Raoul Bova nel ruolo del giovane sacerdote, Don Massimo, nella canonica di Spoleto.

L’addio di Terence Hill a Don Matteo è stato annunciato all’inizio della scorsa estate, ed è stato un fulmine a ciel sereno per i fan, che per lungo tempo si sono chiesti i motivi dietro questa decisione. L’attore dichiarò che voleva prendersi una pausa per passare più tempo con la sua famiglia. Attualmente è a Malibù, dove è arrivato a Natale per stare con il figlio, e da quel momento è rimasto lì senza tornare in Italia.

In un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, l’attore ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito al suo addio a Don Matteo che sanno dell’incredibile:

In realtà, non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante.

Dl resto come biasimarlo: Terence Hill veste i panni dell’amato parroco-detective da più di vent’anni. Ora ha 82 anni e reggere certi ritmi sul set non è facile. Per rendere il lavoro meno stressante, l’attore aveva anche proposto di produrre quattro film, seguendo il modello di Montalbano per intenderci, anziché dieci puntate. Tuttavia, la sua idea è stata rifiutata dalla produzione:

Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello de Il Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga.

Da quanto si apprende, non è prevista un’uscita di scena “ufficiale” di Don Matteo; il personaggio di Bova compare nel quinto e successivamente “si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio”, ha spiegato Hill.

