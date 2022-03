Si torna a parlare in queste ore del Samsung Galaxy S22 e dei problemi relativi alla connettività GPS. La questione era stata trattata nei giorni scorsi anche sul nostro magazine, ma ora abbiamo novità importanti per coloro che hanno fatto effettivamente i conti con l’anomalia. Come stanno le cose oggi 24 marzo? Aspettiamoci un aggiornamento a breve, termine, in virtù del fatto che le diverse segnalazioni pervenute alla sede centrale non hanno lasciato indifferenti i tecnici del produttore coreano. Proviamo a contestualizzare meglio la vicenda.

In via di risoluzione il problema del Samsung Galaxy S22 con il GPS

Gli ultimi riscontri in merito ci arrivano direttamente da SamMobile, secondo cui qualcosa dovrebbe muoversi a stretto giro. Per farvela breve, alcuni modelli legati alla famiglia dei tanto discussi Samsung Galaxy S22 alimentati dal SoC Exynos perdono la connettività GPS. Questo succede prevalentemente quando si prova ad utilizzare app come Google Maps e Waze. Una rassicurazione per i potenziali acquirenti dello smartphone è già arrivata, in quanto Samsung ha riconosciuto il problema e sta lavorando per rilasciare una soluzione “al più presto”.

Questione da non sottovalutare, se pensiamo che nelle ultime settimane, numerosi clienti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S22 in Europa, dove Samsung vende esclusivamente le varianti Exynos, si sono rivolti ai forum ufficiali della community del produttore, in modo da spiegare il problema. Allo stato attuale, però, non abbiamo tempistiche precise sull’intervento da parte del team. Dunque, non sappiamo ancora quando l’apposito aggiornamento vedrà la luce, ma in tanti ipotizzano che possa trattarsi della patch di aprile.

Vi faremo sapere appena si avranno maggiori informazioni sul rilascio del nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S22, necessario affinché venga risolto il problema GPS per gli utenti qui in Italia.

