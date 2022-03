Questa sera, giovedì 24 marzo, alle ore 20.45 presso lo Stadio Barbera di Palermo, l’Italia del CT Roberto Mancini affronterà la Macedonia del Nord di Milevski, in un unico match nella semifinale di playoff per i prossimi Mondiali del Qatar 2022. Gli azzurri, in seguito alla mancata qualificazione diretta ai Mondiali di Russia, dovranno dare il massimo per ottenere la vittoria ed accedere poi alla gara finale in trasferta contro la vincente tra Portogallo e Turchia, che varrà poi l’accesso in Qatar. Ricordiamo che i Campioni d’Europa in carica provengono da un secondo posto nel girone, alle spalle della Svizzera; d’altro canto, i macedoni arrivano agli spareggi dopo aver chiuso il girone alle spalle della Germania. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali saranno le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming dell’attesissima partita.

Il match Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e in esclusiva sulla Rai, precisamente su Rai 1. La gara unica, valida come primo playoff, si potrà vedere anche in streaming e in modo gratuito su Rai Play. Per collegarsi basterà accedere al sito tramite PC oppure scaricare l’app sul proprio device mobile. Il tecnico Mancini dovrà, purtroppo, fare a meno di diverse assenze come: Meret e Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Chies, Locatelli, Spinazzola e Toloi. L’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni del match, che stasera andrà in scena al ‘Renzo Barbera’ di Palermo (la cui capienza ritorna al 100% e ci sarà il tutto esaurito) alle ore 20.45.

Di seguito le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord:

ITALIA (4-3-3) con: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. CT. Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1) con: Dimitrievski; S.Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Da.Babunski, Bardhi, Ademi, Trajkovski; M.Ristovski. CT. Milevski.

