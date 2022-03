Vengono a galla le prime indicazioni sul Huawei Mate X3, prossimo dispositivo pieghevole del produttore cinese. Il leaker Digital Chat Station ha fatto sapere che la data di presentazione del device potrebbe essere molto vicina, essendo passato da poco dal sito dell’ente certificatore TENAA (dal momento in cui i nuovi device passano da qui al lancio effettivo passa poco tempo).

Un terminale con codice modello ‘PAL-AL00‘ ha fatto la propria apparizione nel database dell’ente in questione all’inizio di questo mese, e qualcosa ci dice che potrebbe proprio trattarsi del Huawei Mate X3. I dati a riguardo sono veramente molto pochi, ma il device potrebbe ereditare il fattore di forma del suo predecessore (si piegherà verso l’interno), includere la connettività 4G, una batteria con una capacità di 4500mAh ed il supporto al sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.0.1.

La fonte si è anche lasciata scappare che probabilmente il Huawei Mate X3 sarà spinto dal processore Kirin 9000 4G ed uno schermo con un’alta frequenza di refresh rate. Del resto, qualora il dispositivo pizzicato nel database dell’ente certificatore cinese TENAA dovesse realmente corrispondere al prossimo pieghevole dell’OEM cinese non passerà troppo tempo prima del suo debutto commerciale. Adesso si spera solo che il prezzo del prossimo pieghevole Huawei Mate X3 non sia troppo alto e che la diffusione di questo genere di dispositivi possa, in questo modo, espandersi sempre di più (al momento a detenere il potere, in questo senso, è sicuramente Samsung, con i vari Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, che verranno presto sostituiti dai Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

