Ci sono tanti Samsung Galaxy e Xiaomi destinati ad essere acquistati in offerta a fine marzo su Euronics, stando almeno alle informazioni reperite questo giovedì. Dopo aver trattato lo store con le sue promozioni in occasione del Black Friday, come forse ricorderete tramite il nostro articolo pubblicato tempo fa, oggi non possiamo non prendere in esame alcune offerte destinate a fare la differenza in ambito mobile. Dunque, valutiamo più da vicino in quale direzione stia andando lo store di cui tanto si parla.

Riscontri sui Samsung Galaxy e Xiaomi in offerta con Euronics oggi

Cosa sappiamo al momento sulle offerte Euronics pensate prevalentemente per device Samsung Galaxy e Xiaomi? In effetti, dando uno sguardo alle promozioni, ci si accorge che i due produttori asiatici siano i dominatori assoluti in questo specifico frangente. Con il colosso coreano, ad esempio, possiamo valutare di procedere coi vari Samsung Galaxy Z Flip3 5G a 849 euro, senza dimenticare il Galaxy S21 128 GB a 699 euro, il Galaxy A52s 5G a 329,90 euro, il Galaxy A52 a 249 euro ed il Galaxy A32 a 229 euro. Occhio anche al Samsung Galaxy A22 a 199 euro ed al Galaxy A03S a 129 euro.

Passando ad altri brand, le offerte online di Euronics da questa mattina coinvolgono anche smartphone del calibro di Xiaomi 11 Lite 5G NE 8-128 GB a 449 euro, oltre a Xiaomi Mi 10T a 299 euro e Xiaomi Mi 11 Lite 6-128 GB a 281 euro. Infine, credo sia doveroso dedicare una parentesi per chi è interessato ad altri brand, se pensiamo che la promozione riguardi dispositivi come il Motorola RAZR 5G a 799 euro, Motorola Moto E40 a 149 euro ed il Motorola Moto G100 a 379 euro.

Insomma, non solo Samsung Galaxy e Xiaomi con le offerte Euronics di fine marzo qui in Italia.