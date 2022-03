Ho conosciuto PIERO GALLO perché ha accompagnato Enzo Gragnaniello, anche quando è venuto al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Sono rimasto affascinato dalla sua mandolina, uno strumento che ha inventato lui e che, unico al mondo, suona magistralmente. La poesia della musica che trae dalla sua mandolina ha profonde radici napoletane e riesce a creare un’atmosfera tanto piena, articolata quanto dolce e avvolgente. Ha accompagnato anche musicisti famosi, come Pino Daniele, Enzo Avitabile, James Brown, etc. Quando mi ha scritto chiedendomi di poter tornare al Premiato Circo Volante del Barone Rosso con la sua band, ho detto immediatamente di sì. Con Piero sono venuti musicisti altrettanto strepitosi: Edo Notarloberti al violino, Francesco Iadichicco al basso e Patrizio Catalano alla batteria. Hanno eseguito: “Rive di Candia”, “Comm te chiame”, “Risorgeremo” e “Zafarà”. In studio c’era anche Claudio Trotta, di Barley Arts, che è rimasto affascinato da questo gruppo.

Dal sito ufficiale di Piero Gallo https://pierogalloproject.com ho tratto questa sua breve biografia:

Piero Gallo impara a suonare la chitarra a 15 anni da autodidatta. Dopo un breve periodo rock, passa al funk dopo aver conosciuto Enzo Avitabile, con il quale condivide il palco per ben 33 anni. Insieme, collaborano anche con artisti internazionali del calibro di James Brown, Randy Crafword, Khaled, Amina, Africa Bambata. Successivamente, collaborerà anche con i Planet Funk. Piero pubblica 4 album e circa 30 inediti. Compone per svariati artisti, anche internazionali; partecipa alla creazione dell’ultimo album “Radice” di Enzo Gragnaniello, nel quale è possibile distinguere il suono unico della mandolina, strumento che accompagna Piero da 16 anni. Alcune delle creazioni di Piero vengono utilizzate ancora oggi dalla RAI in programmi come Sereno Variabile e Linea Azzurra. La caratteristica che rende Piero Gallo un artista unico, è la rilettura personale ed originale che tra spunti e sperimentazioni, si anima delle sonorità della sua terra.

