Il Realme 8 Pro è lieto di accogliere l’aggiornamento ad Android 12, dopo un’attesa durata più a lungo del previsto. La major-release dell’OS mobile di Google è finalmente arrivata a bussare alla porta dei possessori di questo bel dispositivo tramite la build RMX3081_11_C.13, che ha un peso di 4GB (fareste meglio, non appena disponibile, a scaricarla sotto una rete Wi-Fi di vostra fiducia, che sia quella di casa o quella dell’ufficio, ma non una pubblica).

Il registro delle modifiche rivela dell’introduzione di alcune novità, alcune di queste relative all’interfaccia grafica (animazioni inedite, temi dinamici e AOD di ultima generazione) ed alcune altre per la fotocamera e per l’accessibilità. Sembrano essere state introdotte alcune personalizzazioni proprietarie come le gesture per il launcher e per le modalità dell’app Fotocamera. L’upgrade è in fase di distribuzione via OTA (Over-The-Air) a livello mondiale. Non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare anche in Italia a bordo del Realme 8 Pro (probabilmente qualche giorno, non di più).

Tenetevi pronti cominciando innanzitutto a liberare un po’ di spazio in memoria visto il peso dell’aggiornamento, non propriamente una piuma (dubitiamo non abbiate a disposizione 4GB di memoria interna, ma fareste sempre meglio a pulire un po’ lo storage dalle scorie residue, per qualsiasi eventualità). Una volta giunta la notifica di avvenuta disponibilità, ricordate di proseguire solo nel caso in cui la percentuale della batteria sia superiore al 50% ed anche di effettuare un backup dei vostri dati se doveste ritrovarvi costretti ad un hard-reset di emergenza (cosa che magari nessuno mette in conto, ma che potrebbe anche accadere). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

