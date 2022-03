Viene dal teatro e dalla celeberrima Juilliard School di New York Jessica Chastain, 45 anni, vicinissima all’Oscar che aveva sfiorato nel 2012.

La Chastain è tra le cinque destinatarie della Nomination agli Oscar 2022 nella categoria Miglior attrice protagonista. L’attrice di Sacramento in California, dovrà competere con colleghe del calibro di Penélope Cruz, Olivia Colman, Kristen Stewart e Nicole Kidman, ma non serba rancore alcuno, anzi.

Jessica Chastain ha confessato di aver contattato, appena saputo delle nomination, tutte le altre attrici nominate all’Oscar nella sua categoria e si è inoltre preoccupata di inviare loro dei fiori in segno di congratulazioni e buon auspicio.

IL FILM

La scelta della nomination dell’ AMPAS, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, è ricaduta sull’attrice americana per la sua interpretazione nel biopic Gli Occhi di Tammy Faye di Michael Showalter.

Il film, da poco disponibile anche sulla piattaforma DisneyPlus, riporta sullo schermo, dopo ben venti anni dall’omonimo documentario americano diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato e narrato dalla drag queen RuPaul, la storia vera di Tammy Faye Bakker.

Al centro del racconto basato su fatti e personaggi realmente accaduti, ci sono due coniugi e ferventi religiosi, che hanno ottenuto grande successo televisivo nell’America degli anni ’70 e ’80. A telecamere spente però la loro vita è farcita di scandali sessuali e soprattutto finanziari che ne hanno compromesso l’immagine e portato il marito di Tammy Faye, Jim Bakker, dietro le sbarre.

L’ANNO DELLE BIOPIC DA OSCAR

Il personaggio di Jim bakker è interpretato nel film da un ottimo Andrew Garfield. Anche l’ex spiderman è in corsa per gli Oscar, ma per un’altra Biopic. Grafield ha ricevuto infatti la sua seconda nomination agli Oscar come miglior attore per il film basato sul musical di Jonathan Larson: Tick Tick… Boom! Stavolta l’attenzione del pubblico si sofferma sulla figura di Larson, compositore, paroliere e drammaturgo americano scomparso prematuramente all’età di 36 anni nel 1996.

Garfield non è il solo ovviamente ad aver ricevuto la Nomination nella categoria Migliore attore protagonista. In buona compagnia ci sono ad esempio Benedict Cumberbatch per il Potere Del Cane, tratto dall’omonimo libro che è in gran parte autobiografia dell’autore e ovviamente Will Smith per la sua interpretazione di Richard Williams, padre di Venus e Serena Williams, nella biopic Una Famiglia Vincente – King Richard.

POLEMICHE SUL TRUCCO AGLI OSCAR

Tornando alla nostra Chastain, interpretare un personaggio istrionico, un po’ vittima e un po’ carnefice, quale è stata Tammy Faye non è stato facile. L’attrice ha rivelato inoltre che prima di ogni ripresa si è sottoposta a ben otto ore di trucco per ricostruire l’immagine della donna.

La nostra protagonista ha rivelato al Los Angeles Times: “Ho iniziato ad avere vampate di calore perché il trucco era pesante e caldo. Avevo paura. Era come salire su un volo che sarebbe durato molto, ogni giorno”. Si spiega così l’attenzione e il rispetto di Jessica verso i truccatori del film che non a caso ha ricevuto anche un’altra nomination agli Oscar, nella categoria Miglior trucco.

Non è tutt’oro il trucco che luccica. Sembra che le premiazioni della categoria Miglior trucco, come molte altre categorie (Miglior scenografia, montaggio ecc.) non si terranno in diretta televisiva, ma nella prima ora, quando l’attenzione sarà concentrata fuori dal teatro per le consuete interviste agli attori sul red carpet.

Jessica Chastain ha allora avvertito tutti che non si renderà disponibile ad alcuna intervista se queste si terranno in contemporanea alla premiazione della categoria Miglior trucco. L’attrice ha dichiarato infatti: “Sarò assolutamente presente quando verrà chiamata la categoria del trucco e se questo significa saltare il red carpet allora così sia, la cosa più importante per me è onorare gli incredibili artigiani che lavorano nel nostro settore“. Un segnale concreto di rispetto del lavoro altrui troppo spesso poco valorizzato e capito ad Hollywood.

I PREMI CHE STANNO APRENDO LA STRADA VERSO L’AMBITA STATUETTA

C’è una ragione se molta della stampa internazionale sta rivolgendo l’attenzione sulla Chastain e sembra puntare su di lei per l’Oscar 2022. Jessica è infatti già reduce dal premio come Miglior attrice ai Critics’ Choice Awards 2022. Si tratta di un riconoscimento assegnato annualmente ai migliori film e programmi televisivi da rappresentanti della critica statunitense. Parliamo della BFCA, la Broadcast Film Critics Association che è composta da circa 250 critici cinematografici per lo più statunitensi.

Non è il solo premio, l’attrice sempre per la sua interpretazioni nel film Gli Occhi di Tammy Faye, ha vinto anche lo Screen Actors Guild Award (SAG Award), un riconoscimento assegnato annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione. Tale premio viene considerato spesso uno dei più attendibili indicatori per l’Oscar.

OSCAR MANCATI

Jessica Chastain aveva già ricevuto nomination agli Oscar senza riuscire a centrare l’obiettivo. Parliamo del film The Help (2012), grazie al quale l’attrice ricevette la sua prima candidatura all’Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista. L’anno seguente, grazie al ruolo in Zero Dark Thirty (2013), ottenne la sua seconda candidatura all’Oscar, stavolta come Miglior attrice protagonista, che andò invece a Jennifer Lawrence per il suo ruolo nel film Il Lato Positivo (2013).

LE SUE MIGLIORI INTERPRETAZIONI

La carriera cinematografica della Chastain, per i tempi di consacrazione americani, non è affatto lunga. Sono solo quattordici anni che l’attrice è davanti alla macchina da presa. Certo ha iniziato subito con il botto, nella sua prima apparizione sullo schermo, ha avuto la parte della protagonista.

Parliamo del film Jolene (2008), dove interpreta una giovane ragazza che cerca la sua strada tra pessime case famiglia e un matrimonio adolescenziale fallito in un movimentato road trip sulle strade americane.

Il primo grande successo arriva con il film premiato a Cannes, The Tree Of Life (2011) di Terrence Malick, dove è coprotagonista insieme ad attori del calibro di Brad Pitt e Sean Penn. Nel 2012 è il turno del bellissimo The Help, che gli vale numerosi premi e nomination nel ruolo di attrice non protagonista.

Meno noto, ma assolutamente valido, è il film 1981: Indagine a New York (2014). Nel lungometraggio che ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes e che è possibile vedere su Amazon Prime Video, Jessica Chastain affianca Oscar Isaac in un thriller ambientato a New York nell’inverno del 1981.

Altro film ben costruito e che non ha scaldato molto i cuori, ma dove Jessica è credibile attrice protagonista, è La Signora Dello Zoo di Varsavia (2017), dove Jessica difenderà non solo gli animali dello zoo dai nazisti che occupano il paese, ma anche donne, uomini, bambini e l’anima di un intero popolo.

Il remake di IT – Capitolo Due (2019) di Andy Muschietti, non rientra certo nei suoi migliori film, ma è uno dei pochi dove possiamo vedere Jessica Chastain alle prese con un film Horror. Ciò nonostante, l’attrice sembra completamente a suo agio e credibile nella parte assegnatale.

Per sapere se Jessica Chastain riuscirà effettivamente ad aggiudicarsi L’Oscar 2022 nella categoria Miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Gli Occhi di Tammy Faye, dobbiamo solo attendere la notte di Domenica e seguire tutti gli aggiornamenti qui sulle pagine di Optimagazine.