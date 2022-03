Jerry Cantrell a Firenze Rocks 2022: questo il nome che si aggiunge al calendario della grande venue fiorentina che quest’anno ritorna in grande stile con i nomi più importanti del rock internazionale. Il chitarrista degli Alice In Chains fa dunque tappa in Italia con un’unica data per il suo Brighten Tour, ciclo di concerti per promuovere Brighten (2021), quarto album della sua esperienza solista.

Jerry Cantrell a Firenze Rocks 2022

La data del concerto di Jerry Cantrell a Firenze Rocks 2022 è programmata per domenica 19 giugno, stessa giornata in cui saliranno sul palco i Metallica e i Greta Van Fleet, che da poco hanno dovuto interrompere il tour in America per i problemi di salute di Jake Kiszka. I Greta Van Fleet, inoltre, parteciperanno anche agli I-Days di Milano.

I biglietti per il concerto di Jerry Cantrell a Firenze Rocks sono disponibili nell’unica soluzione come Posto Unico al prezzo di 80,50 euro validi per l’intera giornata.

Gli Alice In Chains e la carriera solista

La carriera solista di Jerry Cantrell è iniziata nel 1998 con il primo album Boggy Depot, al quale hanno partecipato elementi degli Alice In Chains come il batterista Sean Kinney e il bassista Mike Inez, ma nel disco troviamo anche Les Claypool dei Primus e Rex Brown dei Pantera.

Nel 2002 arriva il secondo disco Degradation Trip, dedicato interamente a Layne Staley e al quale partecipano Ozzy Osbourne e il bassista dei Metallica Robert Trujillo.

Il suo nome è indissolubilmente legato agli Alice In Chains, una delle band più influenti della scena grunge e rock alternativo degli anni ’90 di cui è stato il co-fondatore. Jerry Cantrell, inoltre, è anche il principale autore dei brani e dei testi, veri e propri spaccati emozionali in cui non mancano ferme condanne alla guerra (Rooster) e riflessioni sulla morte (Down In A Hole).