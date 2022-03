Che disastro. Per la seconda volta consecutiva l’Italia non parteciperà ai mondiali di calcio. Gravina e Mancini, i due responsabili apicali della catastrofe, devono andare immediatamente via. Non ci sono scuse che tengano. Gravina e Mancini via, per favorire la rinascita del calcio italiano stordito dall’euforia della vittoria agli Europei.

D’altro canto cosa c’era d’attendersi di meglio dalla Nazionale di un paese che nelle Coppe Europee colleziona pessime figure da anni? Gravina è il Presidente di una Federazione incapace di gestire un movimento stritolato da polemiche, stadi obsoleti, scarsi investimenti sul settore giovanile, arbitraggi sospetti, var spenti, trucchi contabili in violazione della corretta amministrazione . Mancini non ha avuto la forza di cambiare un rigorista nel girone trascinando l’Italia al mortale play-off.

La mediocre Macedonia del Nord ha giocato una gara all’italiana. Tutti dietro la palla fino alla coltellata finale dell’unico tiro in porta scoccato nei tempi supplementari (leggi di più)

Gravina è stato capace di far cominciare il campionato di Serie A con il rischio che la Salernitana ne fosse esclusa al 31dicembre perché incapace di risolvere in modo serio il problema delle plusvalenze. Gravina non ha avuto neanche la forza di imporre alla Lega di Serie A la concessione di qualche giorno in più degli atleti alle nazionali. Il calcio e lo sport non hanno memoria. Nonostante le glorie recenti, Mancini non può restare al timone dopo un simile disastro. Ed anche i calciatori. Anno zero, anche per loro. Nessuna convocazione più per i responsabili di quest’onta senza rimedio.

Dell’eliminazione dai Mondiali di Doha saranno contenti i paladini radical chic dei diritti civili che s’indignano ad intermittenza e secondo le loro simpatie per le violazioni. L’Italia non ci sarà, ma non per protesta. Per manifesta incapacità. Vergogna,Vergogna,Vergogna.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Serie Tv e cinema, Musica e Spettacoli, tecnologie (leggi di più)