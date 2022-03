Il tour estivo di Mahmood inizierà il 7 luglio dalla Cavea dell’Auditorio Parco della Musica di Roma per chiudersi il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza. Ad annunciare i prossimi appuntamenti dal vivo, che si terranno nel corso dell’estate 2022, è lo stesso artista via social.

Il 23 aprile partirà dal Bataclan di Parigi la tournée europea di Mahmood. Nell’attesa di tornare sul palco per esibirsi per i cugini europei, il cantante svela gli appuntamenti della tournée estiva che terrà nella penisola. Si tratta di 12 concerti che inizieranno il 7 luglio per chiudersi a settembre.

Il 9 luglio, Mahmood sarà a Brescia e il giorno 11 a Pordenone, il 15 a San Severino Marche e il 18 al Teatro Antico di Taormina.

La tournée estiva di Mahmood in italiana proseguirà con appuntamenti a Roccella Jonica e Matera, rispettivamente il 20 e il 22 luglio.

Tutte le date sono disponibili per la consultazione nel dettaglio nel calendario qui sotto. Dal 10 al 14 maggio 2022, inoltre, sarà a Torino con Blanco per l’Eurovision Song Contest.

Il tour estivo di Mahmood: le date

Giovedì 7 luglio 2022 – Cavea Parco della Musica, Roma

Sabato 9 luglio 2022 – Brescia Summer Music 2022 (Arena Campo Marte), Brescia

Lunedì 11 luglio 2022 – Parco San Valentino, Pordenone

Venerdì 15 luglio 2022 – Piazza del Popolo, San Severino Marche (MC)

Lunedì 18 luglio 2022 – Teatro Antico, Taormina

Mercoledì 20 luglio 2022 – Roccella Summer Festival (Teatro al Castello), Roccella Jonica (RC)

Venerdì 22 luglio 2022 – Cava del Sole, Matera (con orchestra)

Sabato 23 luglio 2022 – Luce Music Fest (Banchina S. Domenico), Molfetta (BA)

Martedì 26 luglio 2022 – Gran Teatro Puccini, Torre del Lago (LU)

Venerdì 29 luglio 2022 – Castle On Air, Bellinzona (Svizzera)

Sabato 3 settembre 2022 – Palazzo Te, Mantova

Lunedì 5 settembre 2022 – Piazza dei Signori, Vicenza