Sono stati annunciati i concerti di Tananai in estate. L’artista si esibirà nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, in tutta la penisola. Sono attesi concerti nei principali festival italiani, che seguiranno il tour nei club atteso per la primavera.

A maggio Tananai si esibirà a Venaria Reale il giorno 13, al Teatro della Concordia, per poi spostarsi al Fabrique di Milano il 16. Il 18 maggio è atteso per un concerto all’Atlantico Live e il 20 maggio alla Tuscany Hall di Firenze. Infine, il 23 maggio, Tananai tornerà ad esibirsi al Fabrique di Milano.

A seguire, dopo una breve pausa, l’artista tornerà sul palco. La prima tappa delle date estive è in programma per il 2 giugno a Livorno. La tournée si chiuderà sabato 3 settembre con un concerto a Bergamo.

I concerti fanno seguito alla presentazione del singolo Sesso Occasionale al Festival di Sanremo 2022. Tananai si è classificato ultimo ma ha conquistato i social con la sua spontaneità.

I concerti di Tananai nei club

Venerdì 13 maggio – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Lunedì 16 maggio – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio – Roma @ Atlantico Live – SOLD OUT

Venerdì 20 maggio – Firenze @ TuscanyHall

Lunedì 23 maggio – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Il tour estivo di Tananai

Giovedì 2 giugno – Livorno @ Straborgo

Venerdì 3 giugno – Cremona @ Tanta Robba Festival

Martedì 21 giugno – Bologna @ Oltre Festival

Venerdì 1° luglio – Genova @ Goa Boa Preview

Sabato 9 luglio – Caorle (VE) @ SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio – L’aquila @ Pinewood Festival

Venerdì 22 luglio – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare XXVI edizione

Mercoledì 27 luglio – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

Sabato 30 luglio – Alghero (SS) @ Abbabula Festival

Venerdì 11 agosto – Lecce @ Oversound Music Festival – NUOVA DATA

Giovedì 18 agosto – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival – NUOVA DATA

Venerdì 19 agosto – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival – Etna in Scena

Giovedì 25 agosto – Empoli @ Beat Festival

Sabato 27 agosto – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Festival

Sabato 3 settembre – Bergamo @ NXT Station