Che Dio ci Aiuti 7 rischia di perdere un’altra colonna portante. Dopo Elena Sofia Ricci, anche Valeria Fabrizi sembra incerta sul suo futuro nella fiction di Rai1. L’attrice e interprete della spumeggiante Suor Costanza è stata intervistata da Il Tempo, a cui ha lasciato alcune dichiarazioni che fanno preoccupare i fan:

Chissà se ci sarò nella prossima stagione. Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà la fiction e a quel punto rischio anche io di non esserci.

Intanto le riprese continuano a slittare con gli attori del cast impegnati in altri progetti. Francesca Chillemi è protagonista con Can Yaman della nuova fiction Mediaset Viola come il Mare, mentre la Ricci si divide tra il teatro e la tv – è appena stata annunciata come protagonista nell’adattamento televisivo del romanzo Fiori sopra l’Inferno. A proposito di Che Dio ci Aiuti 7, la Fabrizi ha continuato, accendendo qualche speranza:

Stanno scrivendo le nuove puntate. Mi hanno chiesto anche di fare qualche proposta sull’evoluzione del mio personaggio. Vedremo che futuro avrà Suor Costanza.

Tra un ciak e l’altro, Valeria Fabrizi ha anche partecipato a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che le ha donato “una popolarità pazzesca”, ha dichiarato a Il Tempo.

Il futuro di Suor Costanza è ancora tutto da vedere, ma una cosa è certa: la voglia di continuare a mandare in onda Che Dio ci Aiuti c’è. La fiction è uno dei prodotti Rai e Lux Vide più di successo, e non avrebbe senso chiuderlo. Vedremo come si metteranno le cose e se per la simpatica Suor Costanza c’è un futuro nel convento, magari avendo più spazio nella storia, oppure al di fuori, prendendo altre strade, lasciando ad Azzurra Leonardi (interpretata dalla Chillemi) il compito di portare avanti la fiction.

Continua a leggere su optimagazine.com.