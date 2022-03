Registro anche in questi minuti segnalazioni su Telegram down in Italia. Probabile che si tratti di un’anomalia in qualche modo connessa a quella che è venuta a galla nella giornata di ieri, con un disservizio su scala globale che ha messo a dura prova i server aziendali. Troppo ravvicinati i due malfunzionamenti per non immaginare una correlazione tra eventi, a testimonianza del fatto che da circa 24 ore a questa parte la situazione non sia sotto controllo per i tecnici. Vediamo cosa sta avvenendo in questi minuti, dopo aver parlato dell’app tempo fa per un nuovo aggiornamenti rilasciato.

Occhio a Telegram down oggi 24 problemi: problemi non identificati

Difficile inquadrare la storia su Telegram down. Ieri ha preso piede l’ipotesi che l’anomalia fosse legata a coloro che si appoggiano a rete Vodafone, ma oggi 24 marzo la situazione appare di difficile lettura. Le segnalazioni venute a galla fino a questo momento, in seguito al ritorno dell’anomalia poco prima delle 12, non consentono di identificare un elemento in comune agli utenti iscritti impossibilitati ad utilizzare l’app. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi minuti sarà possibile inquadrare meglio i problemi riscontrati stamane.

Nel frattempo, è possibile monitorare Telegram down attraverso strumenti statistici che ci forniscono informazioni in tempo reale. In attesa di contestualizzare al meglio il malfunzionamento di oggi, sentitevi liberi di commentare l’articolo, in modo da fornirci qualche indicazione in più a proposito dei problemi odierni. Su quale operatore vi appoggiate nel momento in cui non riuscite ad utilizzare la nota app di messaggistica? Potrebbe essere un primo elemento di lettura, utile per capirci qualcosina di più.

In ogni caso, i numeri sembrano già in fase calante, ragion per cui Telegram down del 24 marzo potrebbe rivelarsi decisamente meno significativo rispetto a quello di ieri.

