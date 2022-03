Che malattia ha Fedez? All’indomani dell’intervento chirurgico che il rapper ha subito all’ospedale San Raffaele di Milano, emergono in rete i primi dettagli.

Se Libero parla dell’intervento a cui il cantante si è sottoposto a ridosso del primo compleanno della figlia Vittoria, è La Repubblica ad anticipare che si è trattato di un’operazione all’addome.

Crollano quindi le ipotesi legate alla sclerosi multipla, derivanti da vecchie dichiarazioni di Fedez a proposito di una demielinizzazione nella testa che avrebbe potuto portarlo all’insorgere della malattia.

La malattia da cui è affetto Fedez oggi è di altra origine, o almeno questo è ciò che emerge in rete qualche ora dopo l’intervento chirurgico, del quale non si conosce ancora l’esito. Intanto, sui social, Chiara Ferragni conferma che il marito si trova effettivamente in ospedale in questi giorni.

“Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo”, le sue parole sui social nel condividere i festeggiamenti per il compleanno di Vittoria, che compie un anno.

“Sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”, si legge nel post dell’influencer ed imprenditrice digitale, madre di Leone e Vittoria, i bambini nati dal matrimonio con Fedez.

Fedez comunica di essere malato

Lo stesso Fedez aveva comunicato di essere malato e di essere costretto ad intraprendere un percorso impegnativo. Il primo passo di questo percorso è stato quello compiuto all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove si è sottoposto ad intervento chirurgico all’addome negli scorsi giorni.

Fedez non è ancora stato dismesso, stando a quanto è noto alla data odierna. Ha anticipato, poi, che sarebbe stato lui stesso a condividere la sua battaglia contro questo grande male, ma non appena ne avrebbe avuto la forza.