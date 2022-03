Il colosso Huawei ha dispensato il primo aggiornamento per quanto riguarda la versione internazionale del suo wearable Huawei Watch GT Runner. Il nuovo update ha apportato la correzione di diversi bug e ha introdotto un’inedita funzione. Attualmente il dispositivo sta ricevendo HarmonyOS 2.1.0.219 (che dovrebbe essere già a bordo di tutti i dispositivi, eccetto per la versione cinese dell’orologio) che consente agli utenti di rispondere ai messaggi di app di terze parti. Questo bellissimo sportwatch, il cui peso è di soli 38,5 gr., è realizzato in fibra polimerica e lega di titanio, è resistente, leggero e comodo da indossare.

Il Huawei Watch GT Runner è stato progettato per gli amanti del running, fornendo loro programmi scientifici di allenamento per la corsa e di valutazione delle prestazioni. L’orologio presenta anche una localizzazione preciso, supportando i cinque principali sistemi di navigazione GNSS che assicurano una localizzazione ben dettagliata e accurata. Con l’arrivo del nuovo aggiornamento, questo sportwatch sarà abilitato per le risposte rapide e l’aggiunta di una tastiera; inoltre, tramite l’app Huawei Music, sarà migliorata l’esperienza di ascolto e la stabilità del sistema dal punto di vista generale. L’aggiornamento tende ad occupare 61,30MB e si può scaricare attraverso l’app Huawei Health. Per farlo sarà opportuno aggiornare il wearable solamente se è in ricarica oppure se l’autonomia della batteria garantisce almeno il 50% della carica. È buona cosa, inoltre, che la connessione tramite Bluetooth non venga bloccata nel mentre è in corso la fase di aggiornamento.

Il Huawei Watch GT Runner sfoggia un display AMOLED tondo da 1,43 pollici ed è basato su un processore ARM Cortex-M. L’orologio fornisce un monitoraggio della frequenza cardiaca notevolmente migliorato, anche durante allenamenti più intensi. L’indossabile, inoltre, garantisce un programma di allenamento scientifico: infatti, gli aggiornamenti hardware assicurano un monitoraggio dei dati più accurato e, grazie al programma HUAWEI TruSport, lo smartwatch offre ai runner principianti dati e consigli inerenti all’intensità dell’allenamento, il tempo di recupero e molto altro ancora.

