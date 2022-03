Il conto alla rovescia è terminato perché dal prime time di oggi, 23 marzo, Rai2 ospiterà la serie tv diretta da Matteo Oleotto con Giuseppe Battiston e Valentina Bellè, Volevo Fare la Rockstar 2. Al mercoledì sera l’appuntamento sarà in prima visione assoluta proprio con la serie rivelazione della passata stagione televisiva che ci terrà compagnia con ben otto episodi da 50 minuti, quindi un totale di 4 puntate.

Da mercoledì 23 marzo Rai 2 propone in prima visione l’attesissima seconda stagione della serie in cui i personaggi si ritroveranno alle prese con nuovi problemi di cuore e di lavoro. Olivia e Francesco, i protagonisti con il volto di Valentina Bellè e Giuseppe Battiston, hanno deciso di mettere in pausa la loro relazione e mentre lei si affanna a vivere la sua vita come meglio può, lui ripiegherà su Silvia, interpretata da Anna Ferzetti.

La notizia arriva subito all’orecchio di Olivia che non la prende molto bene e, come se non bastasse, Nice (Angela Finocchiaro) torna alla carica nella nuova versione di super nonna amorevole complicando le cose. Per Eros (Riccardo Maria Manera) invece sembra tutto più bello visto che adesso Fabio (Francesco di Raimondo), un giovane artista, si è innamorato di lui. Finalmente qualcosa andrà bene per qualcuno di loro?

Nel cast della serie ritroviamo troveremo anche Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera mentre tra le new entry ci saranno proprio Anna Ferzetti nel ruolo di Silvia e Francesco Di Raimondo nei panni di Fabio.

Ma cosa succederà nei nuovi episodi di Volevo Fare la Rockstar 2? Nel primo episodio Olivia vuole riconquistare Francesco, ma non ha fatto i conti con Silvia, la sua nuova fiamma, mentre le gemelle non hanno occhi che per Nice. Nel secondo episodio i traumi del passato destabilizzano la neostudentessa Olli, che cerca di stringere i denti e andare avanti, mentre, pur ostacolato da Antonio, prosegue l’idillio tra Eros e Fabio, mentre Francesco sembra in pericolo.