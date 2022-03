E’ ormai noto che compagnia di un cane ha un effetto molto positivo sugli esseri umani. La Pet Therapy è molto diffusa in ambito socio-sanitario per migliorare la qualità della vita di pazienti di qualsiasi sesso ed età.

Un’ulteriore conferma sull’utilità della Pet Therapy ci arriva da uno studio dell’Università di Saskatchewan, in Canada, pubblicato su Plos One.

I ricercatori canadesi hanno condotto un’analisi su oltre 200 pazienti del Dipartimento di Emergenza del Royal University Hospital, un pronto soccorso con una media di 150-200 visite di adulti ogni 24 ore. I pazienti che attendevano di essere visitati o trasferiti in reparto per il ricovero, trascorrevano 10 minuti con un cane addestrato alla terapia.



Registrando alcuni aspetti di salute e benessere dei pazienti prima e dopo il periodo di tempo trascorso con il cucciolo, operazione ripetuta poi con il gruppo di controllo, i risultati sono stati eclatanti: il 41% delle persone che avevano trascorso del tempo con il cane riportava un aumento del benessere contro il 19,8% del gruppo di controllo.



Nello specifico il 43% dei pazienti che avevano trascorso del tempo con il cane aveva riferito una forte diminuzione del dolore contro il 30% del gruppo di controllo. Per coloro che erano stati con i cuccioli era calata sensibilmente anche l’ansia (48%) e i sintomi di depressione (46%).