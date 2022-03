Ultimo rilascia l’inedito Equilibrio Mentale con l’album SOLO – Home Piano Session. A 5 mesi dall’uscita dell’album Solo, certificato disco di platino, Ultimo lo arricchisce con un inedito e nuove versioni di alcuni dei brani contenuti.

SOLO – Home Piano Session sarà disponibile da venerdì 25 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, in edizione limitata; è una raccolta di 7 brani che Ultimo ha deciso di portare nella dimensione a lui più congeniale: pianoforte e voce.

Ad aprire il progetto è il brano inedito Equilibrio Mentale, canzone della quale Ultimo ha di recente parlato sul suo profilo Instagram, toccando il delicato tema della salute mentale. Il cantautore ne ha condiviso un estratto con i suoi follower, anticipazione di ciò che potremo ascoltare venerdì 25 marzo.

Equilibrio Mentale racchiude un’importante presa di coscienza “perché da solo non ce la farò” con cui l’artista, nonostante riconosca l’importanza della solitudine, sottolinea il valore della condivisione nella vita di ognuno.

Oltre al brano inedito, nell’album ci sono 6 canzoni di Solo, in una nuova versione piano e voce.

Tutti i pezzi sono stati registrati all’interno di una villa sul Lago di Como, che ha contribuito a conferire alle canzoni un’atmosfera unica, difficilmente rintracciabile in uno studio di registrazione.

Tracklist SOLO – Home piano session

1. Equilibrio mentale – Home piano session

2. Il bambino che contava le stelle – Home piano session

3. Solo – Home piano session

4. Isolamento – Home piano session

5. Niente – Home piano session

6. Quel filo che ci unisce – Home piano session

7. Sul finale – Home piano session

Ultimo stadi 2022

5 giugno 2022 – BIBIONE, Stadio Comunale (DATA ZERO)

11 giugno 2022 – FIRENZE, Stadio Artemio Franchi (SOLD OUT)

12 giugno 2022 – FIRENZE, Stadio Artemio Franchi

17 giugno 2022 – ANCONA, Stadio del Conero

22 giugno 2022 – TORINO, Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2022 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

26 giugno 2022 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona

30 giugno 2022 – MODENA, Stadio Alberto Braglia

3 luglio 2022 – BARI, Stadio San Nicola

7 luglio 2022 – PESCARA, Stadio Giovanni Cornacchia

11 luglio 2022 – CATANIA, Stadio Cibali

12 luglio 2022 – CATANIA, Stadio Cibali

17 luglio 2022 – ROMA, Circo Massimo (SOLD OUT)

23 luglio 2022 – MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)

24 luglio 2022 – MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)

Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.