Torna in onda Modern Murder Due detective a Dresda su Giallo, la serie crime tedesca con protagoniste due donne agli antipodi che formano una coppia formidabile sul campo. In patria, nota col nome Tatort, non è una vera e propria serie ma una collezione di film.

La trama ruota intorno a Henni e Karin sono due detective molto diverse che lavorano per risolvere i casi più intricati di Dresda. Nonostante le tensioni, sulla scena del crimine sono molto ostinate a risolvere ogni cosa. Il loro approccio poco tradizionale le porta a scontrarsi con il loro capo, un uomo che non ama il loro modo di fare. I crimini su cui le due detective indagano sono soprattutto legati al mondo delle tecnologie contemporanee.

Si intitola Déjà Vu l’episodio 1×05 che vedremo stasera 23 marzo e di cui vi riportiamo la sinossi:

Rico Krüger, nove anni, scompare senza lasciare traccia mentre gioca nel parco. Il giorno dopo, un gruppo di ragazzi trova una borsa con il corpo del bambino sulle rive dell’Elba. L’autopsia mostra che Rico è annegato – ma non sulle rive dell’Elba, probabilmente in una vasca da bagno; È stato anche abusato sessualmente. Henni Sieland e Karin Gorniak sospettano l’atto di occultamento di un pedofilo. Sono sotto grande pressione: i politici, i media e il pubblico richiedono risultati rapidi delle indagini. Nonostante centinaia di indicazioni da parte della popolazione non c’è traccia concreta e il DNA dell’autore del reato, potrebbe non essere valutato a causa delle disposizioni di legge per determinare le caratteristiche fenotipiche dell’autore del reato.

Nel cast di Modern Murder Due detective a Dresda, Alwara Höfels nel ruolo di Henni Sieland; Karin Hanczewski interpreta Karin Gorniak; Jella Haase nei panni di Mohr/Mel; Cornelia Gröschel è Leonie Winkler; e Martin Brambach è Peter Michael Schnabel.

L’appuntamento con Modern Murder Due detective a Dresda è per stasera su Giallo alle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.