I concerti di Francesco Gabbani a Milano e Roma slittano in autunno. Il cantautore di Carrara lo ha annunciato nelle ultime ore sui social riprendendo un comunicato di Vivo Concerti. Le nuove date nei palasport sono già state annunciate.

Francesco Gabbani a Milano e Roma: le nuove date

Con queste parole Francesco Gabbani annuncia lo slittamento dei concerti:

“A causa di motivi logistico-produttivi indipendenti dalla volontà dell’artista, i concerti previsti a maggio si spostano a ottobre. Lo slittamento è reso necessario dall’esigenza di riprendere l’allestimento integrale dello spettacolo sia dal punto di vista musicale che da quello produttivo. Il breve intervallo di tempo tra la possibile riapertura e le date previste non permette di mantenere inalterato il calendario”.

Per questo motivo i concerti di Francesco Gabbani a Milano e Roma slittano a ottobre. Ecco le nuove date:

1° ottobre – MILANO, Mediolanum Forum

Parterre in piedi € 34,50, bambini 5-13 anni € 29,33

Tribuna numerata Anello A € 51,75, bambini 5-13 anni € 43,99

Tribuna Gold Anello B Numerata € 46,00, bambini 5-13 anni € 39,10

Anello B Laterale Numerato € 40,25, bambini 5-13 anni € 34,21

Anello C Numerato € 34,50, bambini 5-13 anni € 29,33 8 ottobre – ROMA, Palazzo dello Sport

Parterre in piedi € 34,50, bambini 5-13 anni € 29,33

I Anello Numerato € 51,75, bambini 5-13 anni € 43,99

II Anello Numerato € 46,00, bambini 5-13 anni € 39,10

III Anello Numerato € 40,25, bambini 5-13 anni € 34,21

Soundcheck VIP – Parterre in piedi € 64,50

I biglietti acquistati precedentemente resteranno validi. Tuttavia il cantautore dice ai suoi fan: “Vi faccio una promessa… ci vedremo molto presto”. I fan sperano in un tour estivo outdoor, ma per il momento non arrivano conferme.

Volevamo Solo Essere Felici

Intanto Francesco Gabbani si prepara all’uscita di Volevamo Solo Essere Felici, il nuovo album anticipato dal singolo omonimo uscito l’11 marzo. L’album sarà fuori il 22 aprile 2022 e verrà presentato nelle due date annunciate per i palazzetti. Con questo disco il cantautore di Carrara arriva alla quinta esperienza discografica dopo Viceversa (2020), l’album uscito dopo l’esperienza sanremese.

Ancora, negli ultimi giorni Francesco Gabbani ha annunciato la sua nuova avventura come conduttore nello show Ci Vuole Un Fiore che andrà in onda su Rai1 e durante il quale avra una co-conduttrice al suo fianco. Per il momento Gabbani non ha rivelato molti dettagli, ha solamente spiegato che tratterà temi importanti sull’attualità – il clima, la guerra, la pandemia, i problemi sociali – e che vedrà la partecipazione di tanti ospiti importanti.

Come suggeriscono il titolo dell’album e la title-track, il concept della nuova esperienza discografica sarà la felicità in tutte le sue forme. A proposito di Volevamo Solo Essere Felici Gabbani ha parlato di un “ritorno al minimalismo” con “sfumature introspettive”, in antitesi con Viceversa che esplorava invece il rapporto con il prossimo.