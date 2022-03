Sono in corso evidenti rallentamenti che, stando ad alcune lamentele lette sui social, vengono confusi con un vero e proprio down Facebook. Una situazione che viaggia di pari passo rispetto ai malfunzionamenti Instagram che abbiamo preso in esame stamane attraverso un altro articolo. Dunque, ci sono i presupposti per affrontare l’argomento più da vicino, considerando il fatto che in molti faticano a dare la giusta dimensione alle anomalie venute a galla oggi 23 marzo.

Occorre parlare di rallentamenti e non di down Facebook oggi 23 marzo in Italia

Del resto, è sufficiente accedere all’apposita pagina di Down Detector per rendersi conto che le segnalazioni siano allo stato attuale limitate. Considerando il bacino d’utenza del social network numero uno nel nostro Paese, è facile immaginare che qualora si trattasse di un classico down Facebook, i numeri sarebbero saliti alle stelle. Ciò non toglie che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime ore, in modo da comprendere in quale direzione si vada.

Per farvela breve, ci sono rallentamenti riscontrati con specifici browser e sistemi operativi, mentre l’accesso al proprio profilo non dovrebbe essere attualmente in discussione. Difficile dire se si tratti di un intervento di manutenzione, con situazione destinata a rientrare nel corso delle prossime ore o meno. A voi come vanno le cose? Fateci sapere tramite commenti a fine articolo, così da avere qualche contributo extra per essere sempre sul pezzo oggi 23 marzo.

Del resto, pur non trattandosi di down Facebook in senso stretto, è necessario non lasciare nulla al caso e farsi trovare pronti ad ogni evenienza. Con l’auspicio che i tecnici possano intervenire prima possibile. Aggiungo che non risultano archiviati in modo definitivo neppure i problemi Instagram venuti a galla attorno alle 10 di questa mattina.

