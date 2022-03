La serie A su Sky come un tempo e non solo più su DAZN potrebbe essere non più solo un’utopia. Qualcosa bolle in pentola, da questo punto di vista e magari già dalla prossima stagione le cose potrebbero cambiare radicalmente. Siamo naturalmente nel campo delle indiscrezioni e delle soffiate ma è più che probabile sia stata intavolata una discussione molto seria in proposito.

Cosa sappiamo ora

Almeno tutti gli appassionati di calcio sanno bene che DAZN è la piattaforma di streaming che ha ottenuto la concessione dei diritti della Serie A fino alla stagione 2023/2024. L’importante traguardo è stato raggiunto grazie ad un’offerta annua di 840 milioni, a cui si aggiungono pure altri 340 milioni che spettano al parner TIM per il pacchetto calcio presente nella sua offerta TIM Vision. In questo scenario a due, si starebbe facendo largo anche un terzo incomodo, appunto Sky.

Come riportato da MilanoFinanza, l”idea di una nuova collaborazione che renderebbe possibile il ritorno della serie A su Sky sarebbe partita da TIM e non direttamente da DAZN. Proprio l’operatore avrebbe chiesto di rivedere il contratto di esclusiva delle partite di campionato, consentendo a Sky la trasmissione delle 7 partite mancanti per giornata. La proposta sarebbe frutto dei problemi tecnici che pure non sono mancati per lo streaming degli eventi sportivi, soprattutto nella primissima fase di questa stagione.

Cosa succederà ora?

Certo è che il ritorno della serie A su Sky sarebbe senz’altro un nuovo terremoto nel mondo del calcio. Alla piattaforma satellitare farebbe di certo comodo reintegrare la sua offerta ma non è detto affatto che DAZN raccolga il suggerimento di TIM. L’esclusività di quasi tutti i match è stata faticosamente conquistate e c’è anche da dire che le anomalie di natura tecnica registrate ad inizio stagione, almeno in molti casi, sono un lontano ricordo. Le prossime settimane saranno magari determinanti per capire cosa ci attende.

