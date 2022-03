Oggi è il grande giorno della rinnovata disponibilità PS5 da GameStop: dopo settimane e settimane di penuria di scorte per la console di casa Sony, si conferma la possibilità di acquistare la console di gioco di casa Sony. La vendita era già stata annunciata ad inizio settimana e ora la flash sale si concretizzerà solo tra una manciata di ore.

Le coordinate esatte della vendita

Per quanto riguarda la disponibilità PS5 da GameStop nelle prossime ore, va detto che la distribuzione delle unità in vendita è legata alla live Twitch del canale GameStop al via alle ore 15. La diretta sulla piattaforma di Amazon sarà dedicata alle novità per il titolo di grande successo GTA V ma molto probabilmente, fin dall’inizio, saranno fornite informazioni interessanti proprio sulla possibilità di acquisto della console. I dettagli comunicati non dovrebbero differire da quelli messi in campo anche nel corso di altre live del recente passato.

Modello in vendita e bundle

La disponibilità PS5 odierna è legata ad un unico modello della console dell’azienda nipponica. Non sarà in vendita il modello digital, pure tanto richiesto e meno costoso. Al contrario, si potrà acquistare solo la variante Standard Edition del prodotto, dunque quella dotata di lettore per giochi fisici e anche più costosa.

Per quanto riguarda la questione bundle, va chiarito che ancora una volta la vendita di GameStop prevedrà un pacchetto combinato di console con gioco o accessorio. La promozione esatta non è ancora nota. Tuttavia, trattandosi di una flash sale che prende vita all’interno di una live Twitch dedicata a GTA V, l’offerta potrebbe riguardare anche il titolo. Solo qualche ora e lo scopriremo. Il numero di unità a disposizione non sarà di certo elevato: gli interessati farebbero dunque bene a stare allerta durante la live per non perdere anche quest’altra occasione. Non ce ne saranno di certo altre nel breve periodo.

