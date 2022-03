Può essere piuttosto vantaggioso in questo periodo acquistare un iPhone 12, un top di gamma che si ritrova con un prezzo sempre più scontato e non potevamo non evidenziare l’offerta odierna di Amazon per la variante bianca da 64GB. Si tratta attualmente del modello di iPhone 12 più conveniente da acquistare, ovviamente bisogna accontentarsi della colorazione bianca e di una memoria interna non così ampia. Vediamo a questo punto più nello specifico cosa offre quest’oggi Amazon a riguardo.

Le ultime sul prezzo per iPhone 12 con Amazon

Altro report, dunque, dopo quello dello scorso fine settimana. Tale top di gamma di casa Apple può essere acquistato al costo di 646,14 euro ed è stato effettuato uno sconto del 23% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 839 euro. Come si può evincere c’è un risparmio di quasi 200 euro da non sottovalutare, un’offerta che potrebbe a questo punto convincere numerosi utenti.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e se lo si acquista tramite Prime c’è la possibilità di riceverlo entro 24 ore direttamente a casa propria. Chi non è abbonato al servizio offerto da Amazon, può sempre affidarsi alla prova gratuita di trenta giorni. Ovviamente le spese di spedizione sono gratuite e tra l’altro c’è anche la possibilità di acquistare questo iPhone 12 bianco da 64GB di memoria interna a rate grazie a Cofidis. In questo modo la spesa potrà essere sostenuta più a cuor leggero.

A questo punto vogliamo rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che appartengono a tale smartphone di stampo Apple. Questo iPhone 12 fa leva su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è protetto dal Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Molto interessante è il comparto fotografico di questo top di gamma, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Dal punto di vista hardware spazio al processore A14 Bionic ed alla presenza della connettività 5G. Infine l’iPhone 12 è resistente all’acqua ed alla polvere.

