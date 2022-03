Noreda è una cantante americana del North Carolina che a tre anni ha iniziato a cantare gospel nella chiesa per poi approdare nel mitico Harlem Gospel Chour di New York. Ha da poco pubblicato l’album “Introducing Noreda”, composto da 8 cover e 2 inediti (Slave e Too Bad). Una scaletta musicale creata per esaltare al massimo il talento di Noreda: “Just Kissed My Baby”, “Kissing My Love” (Bill Withers), “Everyday I have the Blues” feat. Luca Giordano e Peter Chatman, “Too Bad”, scritto da lei, “Love and Happiness” di Al Green, ”Teenie”, “I Can’t Breathe” “Slave”, altra sua composizione, “Dr. Feelgood (Love Is a Serious Business)” e “Rock Steady”, entrambi di Aretha Franklin Al Premiato Circo Volante del Barone Rosso si è esibita con: Glauco Di Sabatino alla batteria, Fabrizio Ginoble alla tastiera e Walter Monini al basso. Ha Cantato: “Just kissed my baby”, Kissing my love”, il gospel “Amazing grace (reso famoso anche da Elvis Presley), “Everyday I have the blues”, “Too bad”, “Slave” e “Rock Steady”. Il nuovo singolo “Too bad” è uscito in questi giorni. “Parla delle complessità della vita. Da piccoli, crediamo che se ci comportiamo bene, otterremo sempre lo stesso in cambio. In realtà a volte accadono cose difficili, anche alle brave persone. La vita è una serie di montagne e valli, e anche se ti trovi tra i due, puoi fallire solo se smetti di provarci.” (Noreda)

Ecco una sua bio:

Cantante e cantautrice americana del North Carolina, è una delle voci soul più apprezzate d’America. Il suo sound è un mix di gospel, funk, blues e R&B. Tra le sue influenze ci sono James Brown, Aretha Franklin e le Clark Sisters. Noreda ha iniziato a cantare in chiesa all’età di tre anni, ha imparato l’arte del canto dai suoi genitori e dai tanti musicisti di talento con cui è stata in contatto. Nel 2004 ha partecipato ad un’audizione ad Harlem, New York, per diventare cantante dell’Harlem Gospel Choir. È stata subito accettata e meno di una settimana dopo ha iniziato il suo primo tour con Andre Rieu e l’Orchestra Johann Strauss. Nel 2008 Noreda si è unita all’Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan come cantante. Durante la tournée è apparsa su Scalo 76, programma musicale della Rai, nel 2008 e si è esibita al Blue Note di Milano per diversi concerti. È diventata un punto fermo per il coro. Successivamente si è esibita in Italia, Svizzera, Norvegia e Danimarca con il coro, riscuotendo un notevole successo. Nel 2017 ha deciso di dare una svolta e si è trasferita stabilmente in Europa e ha fondato la sua band in Italia “Noreda and Her Band” completando il suo primo tour in Italia e successivamente anche in Germania. Nel 2019 Noreda si è esibita in Germania per il Günter Rohrbach Filmpreis e per il Deutscher Filmpreis a Berlino.

Attualmente è in tour con la sua band: quartetto composto da Glauco Di Sabatino alla batteria, Walter Monini al basso, Fabrizio Ginoble alle tastiere e Riccardo Cancellieri alla chitarra.Nel suo percorso artistico ha collaborato al fianco di grandi musicisti come: Bishop Donnie Graves, Richard Smallwood, the late Dr. Mattie Moss Clark, The Clark Sisters, the late Rev. Timothy Wright, Marvin Winans, Richard “Mr. Clean” White, The Harlem Gospel Choir, Anthony Morgan’s Inspirational Choir of Harlem, Dr. Bobby Jones, Fred Hammond, Bishop T. D. Jakes, Becky White, Walter Johnson, Cedric and LeJuene Thompson, Matt Angus and the Matt Angus Thing, Rev. F. C. Barnes, Rev. Luther Barnes, Rev. Charles Lyles, Lenora Young, the late Tim Hairston, Cornelius Young, Rev. John P. Key, Janice Brown, Phil Dorroh and Phil the Bass Project, TKA, Ricky Jones, Lyfe Jennings, Rick Payton, Jr., Aaron Neville and Andre Rieu and the Johann Strauss Orchestra.

