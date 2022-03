Non ci sono buone notizie, oggi 23 marzo, per tutti coloro che si aspettavano determinati passi in avanti per il Samsung Galaxy S22 Ultra rispetto al suo predecessore. Un primo confronto a distanza con il Galaxy S21 Ultra, infatti, dimostra che alcune limitazioni siano costanti nel tempo, soprattutto sul fronte fotocamera. Dunque, dopo aver analizzato più da vicino alcune problematiche legate al GPS pochi giorni fa, ora tocca concentrarsi per forza di cose sul comparto fotografico del nuovo top di gamma.

Cosa non cambia tra Samsung Galaxy S22 Ultra e Galaxy S21 Ultra sul fronte slow-motion

La logica vuole che la normale evoluzione nella transizione dal Samsung Galaxy S21 Ultra al più recente Samsung Galaxy S22 Ultra ci sia, da un lato, la conferma di alcune specifiche, mentre dall’altro qualche passo in avanti dal punto di vista hardware e software. A detta di SamMobile, però, le cose non sono andate così ed è giusto porre l’accento su alcuni concetti. Sia per chi ha già acquistato il prodotto, sia soprattutto per chi sta valutando di portarsi a casa il dispositivo lanciato sul mercato ad inizio 2022.

A detta della fonte, ad esempio, se in questi giorni ci si concentra sul sito Web ufficiale di Samsung, possiamo scoprire che il Samsung Galaxy S22 Ultra non sia in grado di registrare video al rallentatore a 960 FPS, nonostante abbia l’hardware necessario per farlo. Sulla carta, anche i modelli standard di questa famiglia di device avrebbe tutte le carte in regola per farlo, ma evidentemente ci sono ancora alcuni fattori che limitano il produttore asiatico in questo senso.

Per quale ragione non è stato fatto questo passo in avanti con la transizione dal Samsung Galaxy S21 Ultra al tanto chiacchierato Samsung Galaxy S22 Ultra? Si parla a tal proposito di limitazioni del sensore, per le quali Samsung non potrebbe semplicemente attivare un interruttore e abilitarlo tramite un aggiornamento OTA.

