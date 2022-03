Paramount+ ha svelato il trailer della serie The Offer: composta da dieci episodi, seguirà lo sviluppo del film cult Il Padrino di Francis Ford Coppola. La serie esplorerà la caotica produzione di uno dei classici più amati della storia del cinema, rivelando cosa è successo dietro le quinte e mostrando come Il Padrino era sul punto di non venire mai realizzato.

Il trailer della serie The Offer mostra Albert S. Ruddy (interpretato da Miles Teller), un produttore incaricato dalla Paramount di adattare il romanzo bestseller di Mario Puzo (Patrick Gallo), Il Padrino . La Paramount non era sicura che il film potesse avere successo e, all’inizio, concepì l’adattamento come un progetto a basso budget. Tuttavia, poiché Ruddy è stato sempre più coinvolto nel film, Il Padrino è cresciuto fino a diventare un filmone che ha richiesto molti finanziamenti.

Nel trailer vediamo anche come Ruddy abbia coinvolto Coppola (Dan Fogler) nel progetto, sperando che la visione del regista potesse condurre Il Padrino in una nuova entusiasmante direzione. Il video sottolinea anche il peso sulle spalle di Ruddy, poiché il fallimento dei precedenti film di gangster ha messo a rischio la produzione del film. E finalmente vediamo in azione anche Justin Chambers, ex attore di Grey’s Anatomy, nei panni di Marlon Brando, una star che è stata direttamente coinvolta nella produzione del film e ha aiutato Ruddy a cercare i finanziamenti.

Pubblicato per la prima volta nel 1972, Il Padrino segue la storia della famiglia mafiosa Corleone, dove il figlio Michael (Al Pacino) passa dall’essere riluttante ad abbracciare completamente il controllo negli affari della mafia. Il film è stato nominato a undici Oscar, vincendone tre: Miglior film, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior attore per Brando.

Nel cast di The Offer anche Anthony Ippolito, Matthew Goode, Giovanni Ribisi, Colin Hanks, Juno Temple, e Michael Gandolfini.

I primi tre episodi di The Offer saranno pubblicati su Paramount+ il 28 aprile. I successi saranno disponibili settimanalmente sulla piattaforma di streaming ogni giovedì. Al momento la serie è inedita in Italia. Ecco il trailer:

Continua a leggere su optimagazine.com.