Il finale di Peaky Blinders sarà qualcosa di completamente diverso, parola di Anthony Byrne, regista della serie. In un’intervista concessa a RadioTimes.com ha rilasciato alcuni nuovi importanti dettagli sull’atto conclusivo, lasciando intendere in che modo lancerà l’annunciato film sequel.

Byrne ha infatti confermato a RadioTimes.com che il gran finale di Peaky Blinders durerà ben 81 minuti: “È una cosa tipica della serie fare le cose in grande stile. È come guardare una notizia straordinaria alle 10:22 ma solo per una notte. Sembra molto, molto diverso dal resto della stagione”, ha detto. “Molto diverso da tutto ciò che abbiamo fatto prima. È di portata molto epica. Sembra un film: è una specie di prova per il lungometraggio”.

In realtà, l’ultima stagione sta già preparando il terreno per il film sequel. Il creatore Steven Knight che ha già confermato che molti dei nuovi personaggi che gli spettatori incontreranno in questa ultima stagione saranno parte del prossimo capitolo: “So esattamente di cosa si tratta. E so quali due storie racconterà. Come si svilupperà la storia, non lo so. Cosa accadrà dopo, voglio che dipenda dal film. Per quanto ne sappiamo qualcuno salterà fuori, e penso di sapere chi sarà”.

Tornando a Byrne, a RadioTimes.com ha dichiarato di essere consapevole di alcune critiche mosse dai fan che hanno ritenuto l’ultima stagione differente dalle precedenti per il tono più cupo. Il regista ha spiegato che tutto è stato scritto per approfondire maggiormente il protagonista Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy:

La sesta stagione è l’oscurità dell’anima di Tommy Shelby: fino a che punto dovrà spingersi prima di poter uscire? E cosa rimarrà del suo vero io? Il pubblico che ama il personaggio lo seguirà fino in fondo. So che alcuni vogliono che le cose restino le stesse, ma c’è anche bisogno di evolversi e cambiare.

La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders debutterà in Italia su Netflix a giugno.

