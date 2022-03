Si celebra oggi il primo compleanno di Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita dei Ferragnez dopo il piccolo Leone. Chiara Ferragni ha pubblicato nelle ultime ore uno scatto che ritrae la famiglia al completo, compreso papà Fedez.

Il primo compleanno di Vittoria Lucia Ferragni

Con il primo compleanno di Vittoria Lucia Ferragni viene messa da parte, almeno per alcune ore, la preoccupazione per Fedez che in queste ore ha subito un intervento al San Raffaele di Milano a seguito della malattia di cui lui stesso ha dato notizia la scorsa settimana.

Nel post congiunto del rapper e della moglie Chiara Ferragni, infatti, si precisa che lo scatto risale a domenica, giornata in cui la famiglia al completo si trovava nel grande appartamento nel quartiere City Life di Milano. Gli scatti pubblicati dai genitori mostrano la piccola Vittoria in compagnia di Chiara Ferragni, Fedez e del primogenito Leone accanto a una torta multipiano sulla quale impera la scritta: “Vittoria ONE”. La bambina appare felice con la mamma che la tiene in posa.

La dedica di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni posta una serie di scatti che inquadrano la famiglia al completo intenta a festeggiare la secondogenita. L’influencer e modella milanese scrive:

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”.

Con questo post Chiara Ferragni festeggia il primo compleanno di Vittoria insieme ai suoi follower e allo stesso momento rassicura tutti sull’imminente ritorno di Fedez a casa dopo il ricovero. I fan, infatti, sono piuttosto preoccupati per la salute del rapper che dopo l’annuncio della malattia ha attirato anche l’attenzione di Vittorio Feltri.

Vittoria Lucia Ferragni è nata il 23 marzo 2021. La famiglia aveva annunciato la seconda gravidanza di Chiara Ferragni postando una foto di Leone con l’ecografia in una manina.