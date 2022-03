Ridurre il girovita e migliorare la postura utilizzando solo un asciugamano. E’ ciò che è possibile fare grazie al metodo di allenamento creato dal giapponese Toshiki Fukutsudzi, che sta riscuotendo un successo planetario anche grazie alla diffusione delle immagini “prima-dopo” su Internet da parte delle persone che lo hanno provato.

L’esercizio messo a punto da Toshiki Fukutsudzi consiste nello stendersi sulla schiena e posizionare un asciugamano arrotolato sotto la zona lombare, all’altezza della curva della colonna vertebrale.

Qual è la posizione da tenere per eseguire l’esercizio?

Prendi un asciugamano grande, tipo telo mare, oppure due asciugamani per dare maggiore spessore. Arrotolalo come fosse un rullo e legalo con uno spago per tenerlo stretto.

Stenditi con la schiena su un materassino o sul pavimento.

L’asciugamano va posizionato dietro la schiena.

Stendi le gambe con i talloni che toccano terra all’altezza delle spalle. Piega i piedi verso l’interno in modo che gli alluci si sovrappongano.

Metti le braccia sono sopra la testa. I palmi delle mani devono toccare terra con i mignoli che devono sfiorarsi.

Secondo Toshiki Fukutsudzi bastano 5 minuti al giorno e i risultati sono evidenti già dopo pochi giorni. Il medico giapponese ha dedicato 10 anni per studiare un metodo che risolvesse il problema del mal di schiena dovuto alla postura scorretta.

Un successo planetario



Il suo libro in cui è spiegato questo metodo di allenamento ha riscosso enorme riscontro in Asia orientale e, a poco a poco, tutto il resto del mondo lo sta scoprendo. Il successo del metodo Fukutsudzi è dovuto, oltre ai risultati ottenuti, alla semplicità dell’esercizio, alla possibilità di poterlo eseguire a casa in qualsiasi momento della giornata e al costo praticamente nullo (l’unica attrezzatura richiesta è un asciugamano).