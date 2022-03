Fedez operato a Milano: la notizia è di oggi e fa riferimento all’intervento chirurgico che il rapper ha subito nella giornata di ieri.

Non è nota la tipologia di intervento chirurgico sostenuta da Fedez e nulla è dato sapere, per questioni di privacy, sull’esito dell’operazione. Ciò che invece è trapelato in rete è l’intervento in sé, che il rapper ha sostenuto all’ospedale San Raffaele di Milano nella giornata di ieri, martedì 22 marzo.

Lo riporta il quotidiano Libero ma non aggiunge ulteriori dettagli. Ciò che è giunta in redazione è la notizia a proposito della prima operazione sostenuta dal rapper. Si attendono aggiornamenti da parte dell’artista.

Nulla è dato sapere, intanto, neanche a proposito della malattia, comunicata solo qualche giorno fa da Fedez via Instagram. “Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato”, le sue parole nelle storie.

Poi aveva anticipato che la giornata di ieri sarebbe stata particolarmente importante ma non aveva fornito chiarimenti a proposito del motivo di tale affermazione. Solo stamattina è giunta in rete l’indiscrezione di Libero dalla quale apprendiamo che il rapper ha iniziato il suo percorso per combattere contro il grande male.

Nelle scorse ore, intanto, ha ringraziato tutti coloro che gli hanno rivolto un pensiero e che lo hanno sostenuto, anche a distanza:

“Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.

Si attende l’esito dell’intervento chirurgico.