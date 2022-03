Non ci sarà il Duca in Bridgerton 2: la notizia era stata confermata tempo fa all’indomani dell’annuncio di Netflix che aveva rinnovato la serie per una seconda stagione. La scelta è puramente creativa: infatti, i romanzi di Julia Quinn, da cui il period drama si basa, seguono ciascuno la ricerca dell’amore di uno dei figli Bridgerton.

Se la prima stagione si è concentrata sull’ingenua ma determinata Daphne che ha trovato nel Duca di Hastings la sua dolce metà, Bridgerton 2 prosegue focalizzandosi sul fratello maggiore, Anthony Bridgerton. Anche nel secondo libro la presenza dei neo sposi è ridotta, salvo alcune occasioni in cui Daphne torna nella casa di famiglia senza Simon Hastings.

Com’è stata quindi gestita l’assenza del Duca in Bridgerton 2? Il produttore esecutivo della serie Netflix, Chris Van Dusen, ha fornito una risposta esaustiva nel corso di un’intervista concessa a TV Line, prima di assicurare ai fan che Simon è vivo e vegeto.

Facciamo riferimento a Simon. Nella primissima scena della seconda stagione, Daphne dice di aver lasciato il marito e il bambino a casa assistere al debutto in società di Eloise. Sfortunatamente, Rege-Jean Page non è riuscito ad essere presente nella seconda stagione, ma per noi sarà sempre il duca di Bridgerton. Non andrà da nessuna parte. E solo perché non lo vediamo, non significa che non sia lì.

Nessun cameo per Regé-Jean Page, che lo scorso anno avrebbe rifiutato l’offerta milionaria della produttrice Shonda Rhimes di tornare nella serie. Secondo Deadline, data l’esplosione di popolarità di Page che ora è richiestissimo a Hollywood, è stato fatto uno sforzo per riportare l’attore in scena perlomeno come guest star nella seconda stagione, ma l’accordo con l’attore non si è mai concretizzato.

Ecco quindi svelato l’arcano: il Duca è semplicemente restato a casa Basset e non parteciperà agli evento mondani dei Bridgerton. La sua assenza peserà oppure i fan saranno ben che felici di vederlo messo da parte per dare spazio all’imminente storia d’amore tra Anthony e la new entry Kate Sharma? Lo scopriremo solo il 25 marzo, quando Bridgerton 2 sarà disponibile su Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com.