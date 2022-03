Stando alle ultime notizie giunte in Rete, il colosso OnePlus sarebbe intenzionato a lanciare un nuovo modello di orologio smart con il marchio Nord. Ad oggi, questo nome è attribuito agli smartphone di media gamma dell’azienda cinese e si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità/prezzo alla portata di tutti. Possiamo fare l’esempio del OnePlus Nord CE 2, uscito da poco, ma si sta già parlando di una probabile versione Lite e addirittura di un OnePlus Nord 3. Come riferito dal famoso giornale online 91Mobiles, il presunto wearable OnePlus Watch Nord (nome ancora da attribuire in via ufficiale) potrebbe uscire insieme allo smartphone OnePlus Nord 3 verso la seconda metà di quest’anno, tra il mese di maggio e giugno prossimi.

Il presunto OnePlus Watch Nord forse approderà sul mercato con un prezzo davvero interessante ed un hardware molto competitivo. Secondo la fonte, l’orologio del produttore cinese potrebbe essere lanciato inizialmente in India ad un costo inferiore di 10.000 rupie (che al cambio corrisponde a circa 120 euro) o persino tra le 5.000 e le 8.000 rupie (ovvero tra i 60 e i 95 euro). Secondo i recenti rumors, l’indossabile potrebbe sfoggiare un display touchscreen a colori ed essere dotato di funzionalità quali il sensore per la frequenza cardiaca e per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Il noto giornale online fa anche sapere che il probabile orologio Nord potrebbe avere anche la funzione per tenere traccia dei livelli di sonno, per contare i passi, ricevere le notifiche del telefono e controllare la musica.

In linea di massima, il nuovo modello di smartwatch OnePlus potrebbe regalare funzioni molto simili a quelle già adottate sul OnePlus Watch. Per il momento, ci sono ancora scarse conferme per quanto concerne il possibile nome del dispositivo, ma tra le ipotesi più papabili ci sarebbe, appunto, quello di OnePlus Nord Watch. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori dettagli e conferme.

