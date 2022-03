Dalle recenti indiscrezioni giunte in Rete, è emerso che Apple ha intenzione di “nascondere” il sensore per il Face ID a partire dai nuovi iPhone che usciranno il prossimo anno. A quanto pare, dunque, pare che il nuovo iPhone 15 Pro sarà caratterizzato da un display del tutto inedito senza la presenza di componenti oggetto di disturbo, come ad esempio il notch. Infatti, il Face ID sarà collocato sotto il pannello. Stando agli ultimi rumors rivelati dal giornale The Elec, sono emersi particolari dettagli inerenti il design dello smartphone top di gamma 2023 del colosso di Cupertino . Vediamo insieme di cosa si tratta.

L’iPhone 15 Pro, la cui uscita è in programma il prossimo anno, sfoggerà un display OLED forato e ospiterà il sensore Face ID sotto il pannello sulla parte anteriore del device. Non sembrano previsti sensori visibili sullo schermo. La visualizzazione del foro si riferisce alla nuova tecnologia Under Panel Camera (UPC), applicato in anticipo da Samsung sul suo Galaxy Z Fold 3. Apple ha deciso di utilizzare la medesima tecnologia per la prima volta a bordo della gamma Pro di iPhone. L’ Underpanel Face ID fa riferimento ad una tecnologia in cui la parte richiesta per il riconoscimento facciale dell’utente su iPhone appare come un normale display quando questa funzione non viene utilizzata. La serie di iPhone già attualmente in commercio possiede un design notch con la parte superiore dello schermo tagliata per supportare i sensori per il Face ID e non solo.

Tuttavia, molto probabilmente, questa nuova tecnologia potrà riguardare esclusivamente la serie Pro e quindi non le varianti base che, secondo le indiscrezioni, dovrebbero mostrare il foro e tutti gli elementi importanti della line-up dei prossimi iPhone Pro. Inoltre, i nuovi modelli di smartphone Apple presenteranno un nuovo processore Apple Bionic A16, ossia il chip che già abbiamo potuto vedere a bordo di tanti Mac e sugli iPad Air di recente uscita.

