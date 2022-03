Vasco Rossi e Marracash in La Pioggia Della Domenica: c’è grande attesa per il nuovo singolo che unisce due artisti degni di nota del panorama musicale italiano.

“Mi piace Marracash”, confessa Vasco Rossi. Spiega anche il motivo: “Marracash è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore”. Questo lo avvicina molto al concetto di musica del Blasco. Ora i due collaborano, per una buona causa.

Il brano sarà disponibile in radio e negli store digitali tra qualche giorno. La data del rilascio è quella di venerdì 25 marzo e la canzone sosterrà le iniziative umanitarie di Save the Children. Il risultato di questa collaborazione inaspettata? Una contaminazione musicale senza precedenti che ha soddisfatto in modo particolare le attese del Blasco.

“Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli “La pioggia alla domenica”. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente”.

Anche Marracash si è detto entusiasta della collaborazione con Vasco Rossi e ha raccontato di averlo sempre stimato e considerato uno dei più grandi “poeti” nostrani: “Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre”.

Vasco Rossi e Marracash a supporto di Save the Children

Vasco Rossi e Marracash in La Pioggia Della Domenica: non solo in radio, i due artisti sono uniti anche da una importante causa umanitaria.

I proventi del brano infatti verranno devoluti a favore di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nello specifico, in questo momento storico particolare, l’organizzazione è al fianco dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina.