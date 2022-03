Il Realme GT Neo 3 adesso è ufficiale ed arriverà presto anche in Europa. Parliamo del dispositivo con la ricarica più veloce al mondo, in grado di ricaricare la batteria integrata da 4500mAh da 0 al 50% in appena 5 minuti per via della tecnologia UltraDart a 150W (basata su UltraDart Charging Architecture, UDCA). Bisogna stare attenti: di Realme GT Neo 3 esistono due versioni, che differiscono tra loro proprio per la capacità della batteria e per la velocità di ricarica (il primo con batteria da 4500mAh e ricarica a 150W, il secondo con batteria da 5000mAh e ricarica a 80W).

Per il resto, il device include uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ a frequenza di refresh rate a 120Hz (chip indipendente per gestire il frame rate nelle sessioni videoludiche e dei consumi). Il telefono è spinto dal processore MediaTek Dimensity 8100 a 5nm, con 6/8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

Presente una camera di vapore da 4.129mm2 e la GT Mode 3.0. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP (Sony IMX766 con OIS), di un ultra-grandangolare da 8MP (FOV 119°) e di un sensore macro da 2MP (4cm). Il telefono sarà disponibile nelle colorazioni Black, Silverstone Silver e Le Mans Blue. Quanto ai prezzi ed alla disponibilità, il Realme GT Neo 3 a 80W costerà 285, 328 e 371 euro circa, rispettivamente per i modelli 6/128, 8/128 e 12/256GB. Il modello a 150W, invece, avrà prezzi di 371 e 399 euro circa per le versioni 8/128 e 12/256GB. Il device arriverà molto presto anche in Europa, come confermato dall’OEM cinese. Sareste disposti a puntarci da subito? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.

