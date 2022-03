Esce a marzo Ti Penso Spesso di Federico Rossi: il nuovo singolo dell’artista ha una data di uscita ufficiale. Sarà disponibile in radio e negli store digitali dal 25 marzo il nuovo brano che Fede Rossi propone per la primavera.

Ad annunciare il rilascio del nuovo brano inedito è stato lo stesso Federico Rossi attraverso un post sui social rivolto a tutti i suoi follower. Di dice emozionato all’idea di tornare a far sentire le sue canzoni: “Torno da voi, e sono elettrizzato dall’idea di poter condividere una canzone che mi ha accompagnato in questi ultimi mesi”, le sue parole.

Fede ha aggiunto che nel corso delle ultime settimane ha scritto molto e sperimentato tantissimo, non vede l’ora di poter condividere il risultato del suo lavoro con i suoi supporter, entusiasta di rimettersi in gioco con nuovi brani. Nell’attesa, ha svelato già la copertina del pezzo e nuove foto.

“Ho scritto tanto e sperimentato varie sfaccettature del mio essere. Sarà che in quest’anno caotico mi è sorta la necessità di buttare energia e adrenalina in questo pezzo che porta con sé una storia che voglio raccontarvi, mettendomi in gioco un’altra volta”, ha scritto Federico Rossi nel post condiviso sui social nelle scorse ore.

Con nuove foto e bellissime parole per i fan, ha annunciato ufficialmente che al suo nuovo singolo non manca ormai molto. Bisognerà aspettare solo la fine di questa settimana. Venerdì 25 marzo esce Ti Penso Spesso di Federico Rossi, il nuovo singolo che porterà con sé novità ed appuntamenti in tutta Italia.